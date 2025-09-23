İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Səfir: Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan ticari-iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 20:06
    Səfir: Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan ticari-iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirir

    Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan müştərək komitə və işgüzar şura vasitəsilə ticari-iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək üzərində işləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycandakı səfiri İssam bin Saleh Əl Cüteyli Ərəb dövlətinin Milli Gününə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    "Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər baş tutub və hazırda biz Səudiyyə-Azərbaycan İşgüzar Şurası və Birgə Komitə vasitəsilə ticari-iqtisadi mübadilənin genişləndirilməsi üzərində işləyirik", - o vurğulayıb.

    Səfirin sözlərinə görə, iki ölkənin yaxın gələcəkdə ticarət və investisiyaları əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq bir çox ümumi məqsədləri var.

    "Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında münasibətlər tarixi xarakter daşıyır. Bu əlaqələr 1991-ci ildə qurulub və hazırda bütün sahələrdə fəal inkişaf edir", - o söyləyib.

    Посол: Саудовская Аравия и Азербайджан усиливают торгово-экономическое сотрудничество
    Ambassador: Saudi Arabia and Azerbaijan strengthen trade and economic cooperation

    Son xəbərlər

    20:53

    AKF rəsmisi: "Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan karateçiləri yüksək hazırlıq səviyyəsinə malikdirlər"

    Fərdi
    20:51

    Prezident və birinci xanım BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:42
    Foto

    Serbiya Milli Assambleyasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    20:37

    Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün çox çalışıram

    Digər ölkələr
    20:35

    Gürcüstan XİN: Aİ-nin səfir dəvəti qeyri-ciddi münasibətin göstəricisidir

    Region
    20:22

    "Bank of Baku" istiqrazları yüskək tələbatla satıldı – 601 investor

    Maliyyə
    20:18

    Samir Şərifov: Bakı ilə Ər-Riyad arasında münasibətlərin inkişafında hökumətlərarası komissiya xüsusi rol oynayır

    Xarici siyasət
    20:11

    Türkiyə lideri: Orta dəhliz layihəsi ilə bağlı işlərimizi davam etdiririk

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti