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Посол: Румыния и Азербайджан стремятся укрепить транспортное сотрудничество

Посол: Румыния и Азербайджан стремятся укрепить транспортное сотрудничество Румыния и Азербайджан стремятся укрепить сотрудничество в сфере транспорта.
Внешняя политика
28 ноября 2024 г. 19:56
Посол: Румыния и Азербайджан стремятся укрепить транспортное сотрудничество

Румыния и Азербайджан стремятся укрепить сотрудничество в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре заявил на приеме по случаю Национального дня своей страны.

Дипломат подчеркнул, что Средний коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Европу и Азию, а порты Баку и Констанца играют роль важных географических узлов.

Соаре отметил значительный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве между странами. Он также подчеркнул, что с 2022 года Румыния и Азербайджан успешно работают над реализацией важнейшего проекта в энергетической сфере — коридор зеленой энергии Black Sea Energy — который укрепит энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы.

"Конкретных результатов удалось добиться в сентябре этого года в Бухаресте, где страны-участницы договорились о создании совместного предприятия по проекту", — добавил Суаре.

По его словам, за 32 года дипотношений сотрудничество между Румынией и Азербайджаном значительно углубилось в большинстве сфер, в том числе политике, дипломатии, экономике, энергетике, транспорте, культуре и образовании.

Посол также не оставил без внимания недавно прошедшую в Баку климатическую конференцию COP29, на которой, по его словам, удалось достичь амбициозных целей, необходимых для совместной борьбы с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Rumıniya və Azərbaycan nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır
Версия на английском языке Ambassador: Romania and Azerbaijan aim to strengthen transport cooperation

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