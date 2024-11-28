Посол: Румыния и Азербайджан стремятся укрепить транспортное сотрудничество

Румыния и Азербайджан стремятся укрепить сотрудничество в сфере транспорта.

Румыния и Азербайджан стремятся укрепить сотрудничество в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре заявил на приеме по случаю Национального дня своей страны.

Дипломат подчеркнул, что Средний коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Европу и Азию, а порты Баку и Констанца играют роль важных географических узлов.

Соаре отметил значительный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве между странами. Он также подчеркнул, что с 2022 года Румыния и Азербайджан успешно работают над реализацией важнейшего проекта в энергетической сфере — коридор зеленой энергии Black Sea Energy — который укрепит энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы.

"Конкретных результатов удалось добиться в сентябре этого года в Бухаресте, где страны-участницы договорились о создании совместного предприятия по проекту", — добавил Суаре.

По его словам, за 32 года дипотношений сотрудничество между Румынией и Азербайджаном значительно углубилось в большинстве сфер, в том числе политике, дипломатии, экономике, энергетике, транспорте, культуре и образовании.

Посол также не оставил без внимания недавно прошедшую в Баку климатическую конференцию COP29, на которой, по его словам, удалось достичь амбициозных целей, необходимых для совместной борьбы с изменением климата.