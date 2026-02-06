Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол России в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 18:22
    Посол России в Баку вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов 6 февраля 2026 года был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

    "В ходе встречи азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с заявлением первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена партии "Единая Россия" Константина Затулина от 5 февраля, касающимся осуждения в Азербайджане граждан Республики Армения. По данному поводу российской стороне была вручена соответствующая нота",- говорится в сообщении.

    В МИД подчеркнули, что Константин Затулин на протяжении длительного времени выступает против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, открыто поддерживает сепаратизм, а также предпринимает попытки исказить судебные решения в отношении граждан Армении, признанных виновными в совершении преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Подобные заявления были названы недопустимыми.

    Азербайджанская сторона призвала Россию принять соответствующие меры для прекращения деструктивной деятельности лиц, подобных Затулину, чьи действия, как было отмечено, наносят ущерб миру и стабильности в регионе, а также азербайджано-российским отношениям.

    МИД Азербайджана Россия Михаил Евдокимов Константин Затулин нота протеста
    Azərbaycan Rusiyaya nota verib
    Azerbaijan presents note of protest to Russian ambassador
