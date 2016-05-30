Посол России: В Азербайджане проводятся работы по сохранению традиций и культур разных народов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Российская община в Азербайджане - это островок спокойствия и благополучия".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

По его словам, в Азербайджане проводятся работы по сохранению традиций и культур разных народов: "Русскоязычные организации находят поддержку на уровне государства. Я не думаю, что на свете найдется много государств, которые имели бы моральное право объявить целый год - годом мультикультурализма. Россия заинтересована в том, чтобы проживающие в Азербайджане русские в полной мере реализовали свой потенциал".

В.Дорохин подчеркнул, что в Азербайджане, в отличие от других стран мира, положение русскоязычной общины и диаспоры "нас не разъединяет, а объединяет": "Нам здесь не надо бороться за политические права наших соотечественников, нам не надо прикладывать усилия, чтобы решались их проблемы, чтобы имелось преподавание на русском языке. Все здесь это решается на блестящем уровне. Мы работаем только на позитив, на то, чтобы использовать этот потенциал на развитие азербайджано-российских отношений, в чем заинтересован и в Баку".

Посол в своей речи отметил, что Азербайджан не видит своего будущего без сотрудничества с Россией.