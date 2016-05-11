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    Посол: Реализация Южного газового коридора является главным приоритетом для ЕС

    Мард: Руководство ЕС демонстрирует готовность сделать все, чтобы убедиться, что проект будет реализован вовремя

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/  Реализация  проекта Южного газового коридора является главным приоритетом для Европейского союза. Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    Посол отметила, что реализация данного проекта позволит получить первый газ в Италию в начале 2020 года. Она подчеркнула, что руководство ЕС демонстрирует готовность "сделать все, чтобы убедиться, что проект будет реализован вовремя".

    М. Мард напомнила, что церемония, приуроченная к началу строительства Трансадриатического газопровода (ТАР), являющегося частью Южного газового коридора,  пройдет в греческом городе Салоники 17 мая.

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