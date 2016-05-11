Посол: Реализация Южного газового коридора является главным приоритетом для ЕС

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Реализация проекта Южного газового коридора является главным приоритетом для Европейского союза. Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Посол отметила, что реализация данного проекта позволит получить первый газ в Италию в начале 2020 года. Она подчеркнула, что руководство ЕС демонстрирует готовность "сделать все, чтобы убедиться, что проект будет реализован вовремя".

М. Мард напомнила, что церемония, приуроченная к началу строительства Трансадриатического газопровода (ТАР), являющегося частью Южного газового коридора, пройдет в греческом городе Салоники 17 мая.