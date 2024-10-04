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Посол: Проведение COP29 в Азербайджане - показатель увеличения роли страны на мировой арене

Посол: Проведение COP29 в Азербайджане - показатель увеличения роли страны на мировой арене Проведение COP29 в Азербайджане - наглядный показатель увеличения роли страны на мировой арене.
Внешняя политика
4 октября 2024 г. 19:45
Посол: Проведение COP29 в Азербайджане - показатель увеличения роли страны на мировой арене

Проведение COP29 в Азербайджане - наглядный показатель увеличения роли страны на мировой арене.

Как сообщает Report, об этом посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов заявил на мероприятии в Баку, посвященном 33-й годовщине независимости Туркменистана.

Посол отметил, что одним из основных направлений внешней политики Туркменистана является последовательное укрепление отношений с Азербайджаном.

"Сегодня с геополитической и геоэкономической точек зрения, Туркменистан и Азербайджан занимают важное место на стыке Евразии, являясь основными государствами в системе транспортных, коммуникационных и энергетических коридоров. Обе страны реализуют значительные энергетические проекты, и в то же время они внесли значительный вклад в борьбу с изменением климата и развитие альтернативных источников энергии. Хотел бы подчеркнуть, что проведение COP29 в братском Азербайджане в ноябре этого года является наглядным доказательством его возрастающей роли на мировой арене", - отметил дипломат.

Эльясов добавил, что общие корни, язык, религиозное единство, схожая культура, традиции - факторы, обеспечивающие высокий уровень отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ölkənin dünya miqyasında artan rolunun göstəricisidir
Версия на английском языке Ambassador: Hosting COP29 in Azerbaijan testifies to country's increasing role on global arena

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