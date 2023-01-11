Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана

Пакистан особенно рад тому факту, что правительство Азербайджана приняло участие в конференции доноров и объявило о своем обязательстве помочь, которое высоко ценится правительством и народом Пакистана.

Официальный Исламабад рад участию Азербайджана в конференции доноров и оказанной им помощи, что высоко ценится правительством и народом Пакистана.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, комментируя итоги международной конференции "Устойчивый к климатическим изменениям Пакистан", целью которой было привлечение необходимых финансовых ресурсов для поддержки ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в августе прошлого года в этой стране.

"Мы хотели бы выразить огромную благодарность правительству Азербайджана за объявление о выделении дополнительных 2 миллионов долларов США на усилия по реабилитации пострадавших от наводнения в Пакистане",- добавил посол.



Дипломат напомнил, что Всемирный банк вместе с различными международными агентствами провел всестороннюю оценку ущерба, нанесенного масштабными наводнениями летом 2022 года в Пакистане, и пришел к выводу, что стране потребуется около 30 миллиардов долларов США на восстановление. Прогнозировалось, что половина этой суммы, около 15 миллиардов долларов США, потребуется в ближайшие 3 года. Правительство Пакистана обязалось профинансировать 50% суммы, необходимой для восстановления и реконструкции пострадавших от наводнения районов.

"Чтобы собрать оставшиеся 50% суммы, правительство Пакистана совместно с Организацией Объединенных Наций провело 9 января в Женеве конференцию доноров. Мы признательны за то, что международные партнеры и дружественные страны объявили о своих обязательствах поддерживать усилия правительства Пакистана на Женевской конференции",- отметил Билал Хаи.