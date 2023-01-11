О нас

Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана

Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана Пакистан особенно рад тому факту, что правительство Азербайджана приняло участие в конференции доноров и объявило о своем обязательстве помочь, которое высоко ценится правительством и народом Пакистана.
Внешняя политика
11 января 2023 г. 12:49
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана

Официальный Исламабад рад участию Азербайджана в конференции доноров и оказанной им помощи, что высоко ценится правительством и народом Пакистана.

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, комментируя итоги международной конференции "Устойчивый к климатическим изменениям Пакистан", целью которой было привлечение необходимых финансовых ресурсов для поддержки ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в августе прошлого года в этой стране.

"Мы хотели бы выразить огромную благодарность правительству Азербайджана за объявление о выделении дополнительных 2 миллионов долларов США на усилия по реабилитации пострадавших от наводнения в Пакистане",- добавил посол.

Дипломат напомнил, что Всемирный банк вместе с различными международными агентствами провел всестороннюю оценку ущерба, нанесенного масштабными наводнениями летом 2022 года в Пакистане, и пришел к выводу, что стране потребуется около 30 миллиардов долларов США на восстановление. Прогнозировалось, что половина этой суммы, около 15 миллиардов долларов США, потребуется в ближайшие 3 года. Правительство Пакистана обязалось профинансировать 50% суммы, необходимой для восстановления и реконструкции пострадавших от наводнения районов.

"Чтобы собрать оставшиеся 50% суммы, правительство Пакистана совместно с Организацией Объединенных Наций провело 9 января в Женеве конференцию доноров. Мы признательны за то, что международные партнеры и дружественные страны объявили о своих обязательствах поддерживать усилия правительства Пакистана на Женевской конференции",- отметил Билал Хаи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Pakistan hökuməti və xalqı Azərbaycanın yardımını yüksək qiymətləndirir”
Версия на английском языке Ambassador Hayee: Government and people of Pakistan highly value Azerbaijan's assistance

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi