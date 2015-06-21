Посол: Попавшая в ДТП в Баку австрийская спортсменка жива

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов внес ясность в информацию о смерти австрийской спортсменки Ванессы Сахинович.

Как отмечает Report, в интервью АЗЕРТАДЖ посол сказал: "Сообщение информационного сайта Meydan TV о смерти австрийской спортсменки Ванессы Сахинович не соответствует действительности. Ванесса Сахинович жива. Представители посольства вчера и сегодня встречались с семьей и врачом Ванессы. Они сообщили, что состояние здоровья спортсменки остается стабильным. Никакой опасности для жизни спортсменки нет, в ее лечении наблюдается положительная динамика. К большому сожалению, Meydan TV разместил на сайте непроверенную информацию. Я расцениваю это как действие провокационного характера, несовместимое с журналистской этикой. Этот шаг, с одной стороны, демонстрирует непрофессионализм и ненадежность информационного сайта Meydan TV. С другой стороны, это непосредственно затрагивает чувства семьи австрийской спортсменки, беспокоящейся о ее здоровье, и всех людей, помогающих им в столь тяжелый момент. Пользуясь случаем, призываю Meydan TV и других представителей медиа не злоупотреблять такими несчастными случаями. Виновник случившегося задержан правоохранительными органами, ведется следствие. Надо подождать результаты судебного процесса. Желаю Ванессе Сахинович скорейшего выздоровления".

Отвечая на вопрос о том, как правительство Азербайджана содействует лечению австрийской спортсменки, посол сказал: "Все решения, связанные с лечением австрийской спортсменки, принимают только семья Ванессы, Национальный олимпийский комитет Австрии и лечащие врачи".

Наряду с этим, на основании поручения руководства страны, от имени правительства Азербайджана посольство оказывает австрийской спортсменке всестороннюю поддержку, проявляет заботу о ней, и это продолжится. Сразу после случившегося австрийская сторона приняла решение о немедленной доставке двух австрийских спортсменок в Австрию. Пострадавшие спортсменки за счет правительства Азербайджана через несколько часов были доставлены специальным самолетом в Вену и при участии посольства немедленно размещены в больнице. С того дня посольство наладило хорошие отношения как с врачами, так и с семьей пострадавшей спортсменки и находится с ними, можно сказать , в ежедневном контакте. От имени правительства Азербайджана посольство готово оказать пострадавшим спортсменкам и их семьям всяческую помощь, в том числе в обеспечении медицинской реабилитации. Семьи австрийских спортсменок выражают признательность правительству Азербайджана за этот гуманный шаг и поддержку.