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    Посол: Первое заседание Азербайджано-германского делового совета состоится в ближайшее время

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 16:09
    Посол: Первое заседание Азербайджано-германского делового совета состоится в ближайшее время

    Баку и Берлин проведут первое заседание Азербайджано-германского делового в ближайшее время.

    Об этом в интервью Report заявил посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке.

    Дипломат напомнил о подписании лидерами Азербайджана и Германии 21 июля в Берлине Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства. В этот же день была подписана Совместная декларация о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета. По его словам, с момента подписания документов были приняты важные структурные и управленческие решения.

    "Создание Азербайджано-германского делового совета в качестве стратегической платформы стало важным достижением. Первое заседание Совета состоится уже в ближайшее время, после чего он определит приоритеты своей работы", - отметил посол.

    Он подчеркнул, что существует широкий спектр отраслей с большим потенциалом для германо-азербайджанского экономического сотрудничества, включая транспорт и логистику, сельское хозяйство и пищевую промышленность, а также возобновляемую энергетику.

    По словам Лёльке, за последние месяцы и годы заинтересованные стороны создали прочную основу для расширения делового сотрудничества.

    Он отметил, что дорожная карта, согласованная в июне 2025 года AZPROMO с азербайджанской стороны, а также Германо-азербайджанской торговой палатой (AHK) и Восточным комитетом германской экономики с германской стороны, уже определила конкретные возможности для сотрудничества.

    Посол также напомнил, что Совместная декларация стала важной вехой и заложила основу для создания Азербайджано-германского делового совета.

    "Конкретные инвестиционные решения и решения по проектам, разумеется, будут принимать частные компании, однако необходимая структура и платформа для стратегической оценки и координации уже созданы", - добавил Лёльке.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Дирк Лельке Азербайджано-германские отношения Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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