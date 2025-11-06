Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

День Победы в Азербайджане – праздник мужества, самопожертвования и единства, который напоминает нам как азербайджанский народ восстановил суверенитет и территориальную целостность своей Родины.

Об этом сказал европейскому бюро Report Рахим Хаят Куреши, посол Пакистана в ЕС, Бельгии и Люксембурге.

"Освобождение оккупированных территорий навсегда останется яркой главой в истории Азербайджана - символом стойкости, справедливости и национальной гордости", – заявил посол.

Куреши также отметил важность того факта, что в этом году Азербайджан отмечает День Победы (8 ноября - ред.) на фоне обнадеживающих шагов к установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа: "Мы разделяем вашу надежду на будущее, наполненное стабильностью, прогрессом и процветанием для всего региона".

По словам дипломата, Пакистан стоит плечом к плечу с азербайджанскими братьями и сестрами, дружба между двумя народами основана на взаимном уважении, общих ценностях и продолжает укрепляться с каждым годом.

"В этот особенный день мы присоединяемся к азербайджанскому народу в праздновании его триумфа, единства и светлого будущего. С Днем Победы, Азербайджан!", - сказал посол.