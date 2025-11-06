Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 13:11
    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    День Победы в Азербайджане – праздник мужества, самопожертвования и единства, который напоминает нам как азербайджанский народ восстановил суверенитет и территориальную целостность своей Родины.

    Об этом сказал европейскому бюро Report Рахим Хаят Куреши, посол Пакистана в ЕС, Бельгии и Люксембурге.

    "Освобождение оккупированных территорий навсегда останется яркой главой в истории Азербайджана - символом стойкости, справедливости и национальной гордости", – заявил посол.

    Куреши также отметил важность того факта, что в этом году Азербайджан отмечает День Победы (8 ноября - ред.) на фоне обнадеживающих шагов к установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа: "Мы разделяем вашу надежду на будущее, наполненное стабильностью, прогрессом и процветанием для всего региона".

    По словам дипломата, Пакистан стоит плечом к плечу с азербайджанскими братьями и сестрами, дружба между двумя народами основана на взаимном уважении, общих ценностях и продолжает укрепляться с каждым годом.

    "В этот особенный день мы присоединяемся к азербайджанскому народу в праздновании его триумфа, единства и светлого будущего. С Днем Победы, Азербайджан!", - сказал посол.

    Пакистан Азербайджан Путь к Победе посол Евросоюз Парад Победы
    Pakistanın Aİ-dəki səfiri: Zəfər Gününü Azərbaycanla birlikdə qeyd edirik - EKSKLÜZİV

    Последние новости

    13:35

    Марк Рютте: НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

    Другие страны
    13:27

    В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

    Милли Меджлис
    13:27

    BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%

    Энергетика
    13:22

    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    В регионе
    13:18

    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Бизнес
    13:15

    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:15

    В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

    Другие страны
    13:11

    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:09
    Фото

    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

    Медиа
    Лента новостей