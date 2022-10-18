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Посол Пакистана: Надеемся на прочный мир на Южном Кавказе

Посол Пакистана: Надеемся на прочный мир на Южном Кавказе Пакистан надеется на обеспечение прочного мира на Южном Кавказе.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 12:53
Посол Пакистана: Надеемся на прочный мир на Южном Кавказе

Пакистан надеется на обеспечение прочного мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом в твите написал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, делясь своими впечатлениями о посещении Гянджи в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов.

"Вчера я снова посетил Гянджу с дипкорпусом, чтобы отметить 2-ю годовщину ракетной атаки в октябре 2020 года. Последствия физического и эмоционального урона, нанесенного во время Второй Карабахской войны, все еще остро ощущаются. Молимся за прочный мир на Южном Кавказе",- написал он.

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Версия на английском языке Envoy: Pakistan hopes for lasting peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: “Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün bərqərar olacağına ümid edirik”

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