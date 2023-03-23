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Посол: Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на международной арене

Посол: Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на международной арене В Баку отметили  День Пакистана
Внешняя политика
23 марта 2023 г. 11:00
Посол: Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на международной арене

В Баку отметили День Пакистана.

Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

Сначала посол поднял флаг страны под национальный гимн Пакистана.

"Сегодняшний день очень важен для нашей страны, это день объединения пакистанцев. 23 марта 1956 года мы обрели суверенитет, и каждый год отмечаем это день с глубоким почтением",- сказал Билал Хаи.

Посол подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан связывают братские отношения.

Он также поблагодарил Азербайджан за поддержку Пакистана в рамках различных международных платформ.

"Наши братские страны всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга на международной арене", - добавил посол.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador: Pakistan and Azerbaijan will continue to support each other on international arena
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “Pakistan və Azərbaycan beynəlxalq arenada bir-birini bundan sonra da dəstəkləyəcək”

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