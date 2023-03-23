Посол: Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на международной арене

В Баку отметили День Пакистана.
Как передает Report, в мероприятии принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.
Сначала посол поднял флаг страны под национальный гимн Пакистана.
"Сегодняшний день очень важен для нашей страны, это день объединения пакистанцев. 23 марта 1956 года мы обрели суверенитет, и каждый год отмечаем это день с глубоким почтением",- сказал Билал Хаи.
Посол подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан связывают братские отношения.
Он также поблагодарил Азербайджан за поддержку Пакистана в рамках различных международных платформ.
"Наши братские страны всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга на международной арене", - добавил посол.