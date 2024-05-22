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Посол: Отношения между Азербайджаном и Венгрией характеризуются широким спектром сотрудничества 

Посол: Отношения между Азербайджаном и Венгрией характеризуются широким спектром сотрудничества  Отношения между Азербайджаном и Венгрией характеризуются широким спектром сотрудничества, основанном на взаимном уважении и взаимопонимании.
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 10:18
Посол: Отношения между Азербайджаном и Венгрией характеризуются широким спектром сотрудничества 

Отношения между Азербайджаном и Венгрией характеризуются широким спектром сотрудничества, основанном на взаимном уважении и взаимопонимании.

Как передает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма в ходе мероприятия "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"В ноябре этого года состоится самое важное мероприятие в борьбе с глобальным изменением климата под эгидой ООН - COP29, которое даст возможность добиться общего успеха в борьбе с изменением климата”, - сказал он.

По словам посла, Венгрия ищет новые точки соприкосновения в том, чтобы глобальные вызовы, защита климата и энергетическая безопасность могли объединить страны, которые географически удалены друг от друга.

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