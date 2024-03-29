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Посол: Отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер

Посол: Отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер За последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 10:07
Посол: Отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер

За последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер.

Как передает Report, об этом на встрече с журналистами заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

"За 30 лет со дня установления дипломатических отношений было осуществлено 10 взаимных визитов глав наших государств. Наша договорно-правовая база насчитывает 130 соглашений в разных областях. Недавно между Беларусью и Азербайджаном была подписана дорожная карта по сотрудничеству на 2025-2026 годы",- рассказал посол.

По его словам, на данный момент динамично развиваются торгово-экономические связи между Баку и Минском.

"Беларусь высоко ценит дружбу с Азербайджаном и сотрудничество, которое носит взаимовыгодный характер. Кроме того, сейчас углубляются межпарламентские контакты",- добавил Равков.

Посол Беларуси 28 марта провел встречу с представителями ряда ведущих СМИ Азербайджана и вручил награды азербайджанским журналистам, среди которых был также корреспондент Report.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycanla Belarus arasında əlaqələr strateji xarakter alıb

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