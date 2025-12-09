Посол: Отношения Кишинева и Баку достигли уровня содержательного политического партнерства

Отношения между Молдовой и Азербайджана сегодня находятся на уровне содержательного политического партнерства, опирающегося не на отдельные протокольные визиты, а на регулярный диалог и общую повестку.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

"За последние годы политические контакты между нашими странами стали гораздо более плотными и системными. Я бы сказал, что сегодня Молдова и Азербайджан вышли на уровень содержательного политического партнерства, которое опирается не на отдельные протокольные визиты, а на регулярный диалог и общую повестку", - сказал он.

По словам дипломата, важным ориентиром на высшем уровне стала встреча президента Молдовы Майи Санду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене: "Эта встреча позволила уточнить видение сторон по ключевым вопросам - от энергетической безопасности до развития транспортных коридоров и европейской интеграции нашей страны".

Есауленко также подчеркнул значимость взаимодействия на уровне внешнеполитических ведомств. Активизации политического диалога также способствовал визит вице-премьера Владимира Боля в Баку, многочисленные контакты на уровне профильных министров, участие молдавской стороны в Бакинской энергетической неделе и заседаниях консультативных советов Южного газового коридора и "зеленой" энергетики. По его словам, все эти инициативы свидетельствуют о том, что отношения между странами приобрели устойчивую динамику.

"Особую значимость наш диалог приобретает в нынешних условиях - на фоне российской агрессии против Украины, трансформации энергетических и транспортных маршрутов и роста гибридных угроз. Нам важно обмениваться оценками, согласовывать подходы, поддерживать друг друга в международных организациях. В этом смысле уровень политического взаимодействия можно охарактеризовать как конструктивный, доверительный и ориентированный на долгосрочный результат", - отметил посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.