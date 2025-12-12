Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Память Гейдара Алиева почтили в Грузии

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 11:47
    Память Гейдара Алиева почтили в Грузии

    День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева отметили в Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов в Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов, руководство и сотрудники представительства SOCAR в Грузии, представители Государственного комитета по работе с религиозными организациями и Управления мусульман Кавказа, находящиеся с визитом в Тбилиси, представители азербайджанской общины в Грузии и студенты возложили венки и цветы к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси и почтили его память.

    Они также посетили памятник в парке имени Гейдара Алиева в Рустави.

