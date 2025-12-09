Səfir: Kişineu və Bakı arasında münasibətlər siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib
- 09 dekabr, 2025
- 14:25
Moldova və Azərbaycan arasındakı münasibətlər müntəzəm dialoq və ümumi gündəliyə əsaslanan məzmunlu siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsindədir.
Bu barədə "Report"a eksklüziv müsahibəsində Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Esaulenko bildirib.
"Son illər ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr daha sıx və sistemli olub. Mən deyərdim ki, bu gün Moldova və Azərbaycan ayrı-ayrı protokol səfərlərinə deyil, müntəzəm dialoqa və ümumi gündəliyə əsaslanan məzmunlu siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb", - o bildirib.
Diplomatın sözlərinə görə, Moldova Prezidenti Maya Sandunun Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ən yüksək səviyyədə mühüm istiqamət olub: "Bu görüş tərəflərin enerji təhlükəsizliyindən nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına kimi, eləcə də ölkəmizin Avropa inteqrasiyasına qədər əsas məsələlərlə bağlı baxışlarını dəqiqləşdirməyə imkan verib".
Məlumat yenilənir