Мирзиёев: Узбекистан намерен объявить 2027 год "Годом превентивной дипломатии"

Узбекистан планирует провозгласить 2027 год "Годом превентивной дипломатии" в рамках своего предстоящего председательства в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе пленарного заседания "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего" в Ашхабаде.

"В ходе председательства в Движении неприсоединения Узбекистан планирует объявить 2027 год Годом превентивной дипломатии", - сказал он.

По словам главы государства, инициатива направлена на поддержку глобальных усилий по предотвращению конфликтов и обеспечению мира для будущих поколений. Для реализации задачи будет подготовлена специальная программа мероприятий, включающая международные конференции, форумы, а также обмен парламентскими, общественными и молодежными делегациями.

Мирзиёев подчеркнул, что среди ключевых приоритетов председательства Узбекистан намерен выделить продвижение культуры мира и ненасилия, укрепление доверия между странами на основе политического диалога, а также содействие атмосфере терпимости, взаимопонимания и солидарности.