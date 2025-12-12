Первое заседание парламента Кыргызстана состоится на следующей неделе

Первое заседание депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана восьмого созыва состоится 17 декабря.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

По его словам, сегодня ЦИК зарегистрировал 87 депутатов из 29 округов. В ходе заседания депутатам будут вручены удостоверения, затем они изберут спикера парламента и вице-спикеров, также могут объединиться в депутатские группы или фракции.

Отметим, что в Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. В выборах участвовали 460 кандидатов.