    Первое заседание парламента Кыргызстана состоится на следующей неделе

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 11:32
    Первое заседание депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана восьмого созыва состоится 17 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

    По его словам, сегодня ЦИК зарегистрировал 87 депутатов из 29 округов. В ходе заседания депутатам будут вручены удостоверения, затем они изберут спикера парламента и вице-спикеров, также могут объединиться в депутатские группы или фракции.

    Отметим, что в Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. В выборах участвовали 460 кандидатов.

