Посол: Молдова рассматривает широкий спектр взаимодействия с Азербайджаном в газовой сфере - ИНТЕРВЬЮ

Отношения между Молдовой и Азербайджаном в последние годы приобрели динамичный и системный характер. Политические контакты, экономическое сотрудничество, энергетические проекты и развитие агропромышленных и "зеленых" инициатив стали важной частью двусторонней повестки.

О перспективах сотрудничества, текущих соглашениях, реализации энергетических и аграрных проектов, а также о планах европейской интеграции Молдовы информационному агентству Report рассказал посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

Как Вы оцениваете текущий уровень политического взаимодействия между Молдовой и Азербайджаном?

За последние годы политические контакты между нашими странами стали гораздо более плотными и системными. Я бы сказал, что сегодня Молдова и Азербайджан вышли на уровень содержательного политического партнерства, которое опирается не на отдельные протокольные визиты, а на регулярный диалог и общую повестку.

На уровне глав государств важным ориентиром стала встреча президента Молдовы Майи Санду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене (в октябре 2025 года - ред.). Эта встреча позволила уточнить видение сторон по ключевым вопросам - от энергетической безопасности до развития транспортных коридоров и европейской интеграции нашей страны.

Не менее значимым было общение руководителей внешнеполитических ведомств. На Мюнхенской конференции по безопасности вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой провел обстоятельную встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Собеседники подтвердили стремление придать политическим консультациям регулярный характер и использовать межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству как ключевой инструмент продвижения конкретных проектов.

К этому добавляется визит вице-премьера Владимира Боля в Баку, многочисленные контакты на уровне министра энергетики, министров профильных ведомств, участие молдавской стороны в Бакинской энергетической неделе и в заседаниях консультативных советов Южного газового коридора и "зеленой" энергетики. Все это говорит о том, что наши отношения приобрели устойчивую динамику.

Особую значимость политический диалог Молдовы и Азербайджана приобретает в нынешних условиях – на фоне российской агрессии против Украины, трансформации энергетических и транспортных маршрутов и роста гибридных угроз. Нам важно обмениваться оценками, согласовывать подходы, поддерживать друг друга в международных организациях. В этом смысле уровень политического взаимодействия можно охарактеризовать как конструктивный, доверительный и ориентированный на долгосрочный результат.

Какие важные двусторонние соглашения между Молдовой и Азербайджаном сейчас находятся на стадии подготовки или уже готовы к подписанию? Какие сферы они охватывают?

За отчетный период нам удалось заметно обновить и расширить договорно-правовую базу. Часть документов уже подписана и переходит в практическую плоскость, другие - в финальной стадии согласования.

Из последних подписанных соглашений я бы выделил: межправительственное соглашение о взаимном обмене и защите секретной информации; протокол VI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству; меморандум о сотрудничестве в ветеринарной сфере между компетентными агентствами двух стран; меморандум о взаимодействии в области возобновляемых источников энергии между специализированными структурами Молдовы и Азербайджана.

Параллельно обсуждаются документы, которые касаются: упрощения условий для автоперевозок и развития логистики; кооперации в сфере цифровой трансформации и электронного управления; углубления сотрудничества между институтами по продвижению экспорта и привлечению инвестиций; расширения культурных и образовательных обменов.

Таким образом, речь идет не о точечных инициативах, а о комплексном обновлении правовой основы - от энергетики и АПК до транспорта, безопасности и гуманитарной повестки.

Рассматривает ли Молдова возможность расширения сотрудничества с SOCAR, в частности в области поставок азербайджанского газа?

Да, мы очень серьезно смотрим на перспективы углубления взаимодействия с SOCAR. Для Молдовы, которая за последние годы сознательно ушла от критической зависимости от единственного поставщика и единственного маршрута газа, диверсификация источников стала одним из ключевых элементов национальной безопасности.

В этой логике Азербайджан и SOCAR являются для нас естественными партнерами. Во время визита вице-премьера Владимира Боля (в апреле 2025 года - ред.) в Баку были проведены встречи с руководством SOCAR, на которых обсуждались возможные форматы сотрудничества - от прямых коммерческих контрактов до участия в региональных схемах поставок через интерконнекторы Греция-Болгария-Румыния-Молдова.

Мы рассматриваем не только классические поставки газа, но и более широкий спектр взаимодействия: использование подземных хранилищ, совместные решения по управлению рисками и пиковыми нагрузками, обмен опытом по либерализации газового рынка. Все это вписывается и в повестку ЕС по укреплению энергетической безопасности, и в интересы наших стран.

Заинтересована ли Молдова к присоединению к проекту прокладки Черноморского энергокабеля?

Проект высоковольтного кабеля по дну Черного моря, который должен соединить энергосистемы Азербайджана, Грузии и стран ЕС, безусловно, представляет для Молдовы стратегический интерес. Он вписывается в общую идею создания "зеленого пояса" от Каспия к Европе и открывает новые возможности для торговли электроэнергией.

На нынешнем этапе Молдова не является прямой стороной базового соглашения. Однако, будучи синхронизированной с европейской сетью ENTSO-E и тесно связанной с энергосистемой Румынии, мы рассматриваем этот проект как потенциально важный для всего региона.

Наш интерес двоякий. С одной стороны, мы видим перспективу получения доступа к дополнительным объемам чистой энергии, что помогает нам выполнять климатические цели и снижать уязвимость к внешним шокам. С другой - рассматриваем возможность использования молдавской инфраструктуры в качестве части более широкой системы передачи электроэнергии между ЕС и государствами Южного Кавказа.

По мере продвижения проекта мы готовы обсуждать с партнерами варианты более глубокой вовлеченности, если это будет отвечать интересам Молдовы и логике общеевропейской энергосистемы.

За счет чего Кишинев и Баку могут активизировать деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и когда планируется ее очередное заседание?

Комиссия уже доказала свою полезность - ее апрельское заседание в Баку завершилось подписанием содержательного протокола и проведением крупного делового форума. Наша задача сейчас - превратить эту площадку в постоянно действующий "двигатель" экономических проектов.

На мой взгляд, для активизации работы комиссии необходимо:

• заранее формировать конкретный пакет инициатив к каждому заседанию – с участием бизнеса, региональных властей, отраслевых ассоциаций;

• создать несколько секторальных рабочих групп - по энергетике, АПК, цифровой экономике, туризму, которые будут встречаться чаще, чем сама комиссия.

Согласно достигнутым договоренностям, следующее заседание Межправительственной комиссии должно пройти в Кишиневе в 2026 году. Мы уже начали предварительные консультации с азербайджанской стороной по структуре повестки дня и формату сопутствующего бизнес-форума. Хотелось бы, чтобы по итогам этого заседания мы могли представить предпринимателям и обществу перечень вполне осязаемых результатов – новых контрактов, инвестпроектов, совместных инициатив.

Кроме того, в повестке обсуждений на 2026 год важным приоритетом является проведение заседания совместной молдово-азербайджанской комиссии по вопросам автомобильного транспорта, а также инициирование переговоров о либерализации грузовых автомобильных перевозок между двумя государствами.

Вы уже посещали освобожденные территории Азербайджана. В Молдове широко развито сельское хозяйство, в том числе виноделие. В этой связи есть ли у молдавских компаний интерес к реализации проектов в сфере АПК в Карабахе и Восточном Зангезуре?

Поездки на освобожденные территории оставляют очень сильное впечатление. С одной стороны, масштабы разрушений и задачи разминирования и восстановления огромны; с другой - потенциал для аграрных и перерабатывающих проектов действительно колоссальный.

Учитывая профиль молдавской экономики, интерес наших компаний естественным образом концентрируется вокруг нескольких ниш:

- виноградарство и производство вина - от поставки посадочного материала и технологии закладки виноградников до создания перерабатывающих мощностей;

- садоводство, ореховодство, овощеводство с использованием современных систем капельного орошения и хранения;

- поставки экологических средств защиты растений и биопрепаратов, которые уже представлены на азербайджанском рынке;

- совместные проекты по переработке сельскохозяйственного сырья и экспорту готовой продукции.

Разумеется, любая деятельность на этих территориях должна учитывать приоритеты азербайджанского правительства, вопросы безопасности и пошагового восстановления инфраструктуры. Но в средне- и долгосрочной перспективе участие молдавских компаний может стать дополнительным вкладом в развитие Карабаха и Восточного Зангезура и одновременно открыть для наших предпринимателей новые перспективные рынки.

Как Вы оцениваете итоги недавних парламентских выборов в Молдове и их возможное влияние на дальнейшее развитие страны и ее внешнеполитический курс?

Эти выборы проходили в крайне непростом контексте. С одной стороны – продолжающаяся война России против Украины у наших границ, с другой - масштабное гибридное давление на Молдову, включающее дезинформацию, попытки вмешательства в избирательный процесс, использование финансовых и криминальных схем для влияния на внутреннюю политику.

Несмотря на это, выборы состоялись, были признаны в целом конкурентными и прозрачными, а граждане Молдовы подтвердили поддержку курсу на европейскую интеграцию и реформы. Это важный сигнал как внутри страны, так и внешним партнерам: общество, понимая сложность момента, делает выбор в пользу демократии и укрепления государственности.

С точки зрения внешней политики никаких радикальных разворотов не ожидается. Молдова и дальше будет продвигать процесс переговоров о вступлении в ЕС; поддерживать Украину и осуждать агрессию против нее; развивать прагматичное сотрудничество с соседями и партнерами по региону, включая Азербайджан, - в энергетике, торговле, транспорте и в вопросах безопасности.

Для азербайджанской стороны это означает преемственность и предсказуемость - важные условия для реализации долгосрочных проектов.

Молдова подала заявку на вхождение в Европейский союз. Когда, по Вашему мнению, могут начаться переговоры между сторонами?

Фактически переговорный процесс уже стартовал. После подачи заявки на членство и получения статуса страны-кандидата Молдова в 2024 году провела первую Межправительственную конференцию "ЕС–Молдова", на которой был официально дан старт переговорам.

Среди ключевых этапов процесса интеграции Республики Молдова в Европейский Союз следует отметить следующее: 22 сентября 2025 года был завершен двусторонний процесс скрининга, начатый в июле 2024 года. Заключительным предметом анализа стала Глава 33 - Финансовые и бюджетные положения, координируемая Министерством финансов. Данный этап знаменует собой завершение сравнительного анализа национального законодательства с acquis Европейского Союза и переход к подготовке переговоров о присоединении.

11 ноября 2025 года в Кишиневе прошел ряд важных мероприятий, посвященных оценке текущей ситуации и определению приоритетов на европейском пути Республики Молдова. В них приняла участие Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Ключевым событием стала Национальная конференция "Доклад о расширении 2025: достижения и будущие приоритеты Республики Молдова" с участием премьер-министра Александру Мунтяну, который подтвердил приверженность правительства продолжению реформ, необходимых для продвижения процесса присоединения к Европейскому Союзу.

В ходе дискуссий были рассмотрены шесть тематических блоков: основные ценности, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, "зеленая" повестка и устойчивая связанность, природные ресурсы и сельское хозяйство, а также внешние отношения. Особое внимание уделялось вызовам, связанным с реализацией реформ. Совместная пресс-конференция вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристины Герасимов и комиссара ЕС Марты Кос подчеркнула три ключевых послания: страна движется в правильном направлении; впереди период интенсивной работы по приведению к европейским стандартам; национальное единство является решающим условием успеха.

Молдавское руководство поставило перед собой цель - к 2030 году быть готовыми к вступлению в ЕС. Это амбициозный, но реалистичный горизонт, если нам удастся сохранить темп реформ и заручиться дальнейшей политической поддержкой со стороны государств-членов.

Важно, что европейский трек Молдовы дополняет, а не заменяет наше сотрудничество с партнерами в регионе. Наоборот, углубление интеграции в ЕС делает нас более надежным и предсказуемым партнером для Азербайджана – с более прозрачными правилами, понятной регуляторной средой и доступом к европейским программам и рынкам.

Какие шаги планируют предпринять Молдова и Азербайджан в вопросах борьбы с изменением климата и развития взаимодействия в вопросах "зеленой энергии"?

Климатическая повестка и энергетический переход сегодня занимают все более заметное место в наших двусторонних отношениях. Азербайджан, который в прошлом году принял COP29, активно демонстрирует стремление стать региональным центром по развитию возобновляемой энергетики и экспорту "зеленой" электроэнергии. Молдова, со своей стороны, проходит собственную трансформацию – увеличивает долю ВИЭ, работает над энергоэффективностью и декарбонизацией экономики.

Наше взаимодействие строится по нескольким направлениям:

- реализация уже подписанного меморандума о сотрудничестве в сфере ВИЭ, который предусматривает обмен опытом, участие компаний двух стран в проектах солнечной и ветровой генерации, обсуждение возможностей совместного участия в региональных инициативах;

- регулярное участие Молдовы на высоком уровне в Бакинской энергетической неделе и министерских совещаниях по Южному газовому коридору и "зеленой" энергетике, где обсуждаются подходы к снижению выбросов и созданию устойчивой энергетической архитектуры;

- поиск возможностей для стыковки проектов "зеленого" коридора от Каспия к Европе с планами ЕС по развитию трансъевропейских сетей, чтобы и наша страна могла извлечь пользу из новых маршрутов передачи чистой энергии.

Мы рассматриваем "зеленую" повестку также и через призму безопасности. Чем больше в регионе устойчивых, диверсифицированных и климатически нейтральных источников энергии, тем меньше пространство для политического и энергетического шантажа. В этом смысле сотрудничество Молдовы и Азербайджана в сфере "зеленой" энергетики - это вклад не только в экологию, но и в более стабильное и предсказуемое будущее всего нашего региона.