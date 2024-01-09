Посол: Обвиняемый в шпионаже гражданин Франции арестован на 4 месяца

Обвиняемый в шпионаже гражданин Франции, задержанный в декабре 2023 года в Баку, решением суда арестован сроком на четыре месяца.
Как сообщает Report, об этом в интервью AFP сказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
"Подозреваемый в шпионаже Мартин Райан, гражданин Франции, был арестован 4 декабря 2023 года", - заявила Л. Абдуллаева.
По ее словам, посольство Франции в Баку было поставлено в известность об этом и о том, что решением суда он будет находиться под стражей в течение четырех месяцев.
AFP сообщил, что отец Райана Ричард отметил, что семья имела возможность поговорить с ним по телефону.
"Мы говорили с ним четыре раза, каждый раз по две минуты. Он говорит, что с ним хорошо обращаются и что он имеет возможность общаться со своим адвокатом", - сказал он.