Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Посол: Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике

    Внешняя политика
    • 02 мая, 2026
    • 13:49
    Посол: Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике

    Нидерланды заинтересованы в определении новых направлений сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике.

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report из Лачына, заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг, которая посещает регион в рамках поездки иностранного дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

    "Мы всегда открыты к возможностям сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, транспортной связанности и сельского хозяйства, поэтому рады рассматривать дальнейшие направления взаимодействия", - отметила она.

    Она также сообщила, что Нидерланды планируют направить в Азербайджан делегацию для участия в Бакинской энергетической недели (1-3 июня - ред.).

    "Да, у нас будут другие делегации в ближайшее время", - сказала дипломат.

    Говоря о перспективах энергетического сотрудничества между Нидерландами и Азербайджаном, посол отметила, что на данный момент конкретных проектов нет, однако эта сфера рассматривается как перспективная.

    "Это то направление, которое определенно стоит рассмотреть и это то, что мы можем изучить в будущем", - добавила она.

    Мариан Де Йонг Азербайджано-нидерландские отношения Бакинская энергетическая неделя
    Последние новости

    14:47
    Фото

    Инфраструктура
    14:38

    В регионе
    14:34

    Внешняя политика
    14:28

    Энергетика
    14:26
    Фото

    Kультурная политика
    14:20

    Другие страны
    14:13

    Внешняя политика
    13:59

    Внешняя политика
    13:55

    Карабах
    Лента новостей