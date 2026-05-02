Посол: Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетике

Нидерланды заинтересованы в определении новых направлений сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах экономического сотрудничества, в том числе в энергетике.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report из Лачына, заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг, которая посещает регион в рамках поездки иностранного дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

"Мы всегда открыты к возможностям сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, транспортной связанности и сельского хозяйства, поэтому рады рассматривать дальнейшие направления взаимодействия", - отметила она.

Она также сообщила, что Нидерланды планируют направить в Азербайджан делегацию для участия в Бакинской энергетической недели (1-3 июня - ред.).

"Да, у нас будут другие делегации в ближайшее время", - сказала дипломат.

Говоря о перспективах энергетического сотрудничества между Нидерландами и Азербайджаном, посол отметила, что на данный момент конкретных проектов нет, однако эта сфера рассматривается как перспективная.

"Это то направление, которое определенно стоит рассмотреть и это то, что мы можем изучить в будущем", - добавила она.