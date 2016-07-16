Посол Нидерландов в Венесуэле возглавит диппредставительство королевства в Баку

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Королевства Нидерландов в Азербайджане.

Как сообщает Report, им стал кадровый дипломат Онно Керверс.

На этом посту он сменит отбывающего посла Роберта Яна Габриэльсе. Ожидается, что новый посол прибудет в Баку в конце августа.

До этого О.Керверс работал на различных постах, включая работу генерального консула в Стамбуле. Последним местом работы О.Керверса была работа послом Нидерландов в Венесуэле.