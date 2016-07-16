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    Посол Нидерландов в Венесуэле возглавит диппредставительство королевства в Баку

    Онно Керверс сменит отбывающего посла Роберта Габриэльсе

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового посла Королевства Нидерландов в Азербайджане.

    Как сообщает Report, им стал кадровый дипломат Онно Керверс.

    На этом посту он сменит отбывающего посла Роберта Яна Габриэльсе. Ожидается, что новый посол прибудет в Баку в конце августа.

    До этого О.Керверс работал на различных постах, включая работу генерального консула в Стамбуле. Последним местом работы О.Керверса была работа послом Нидерландов в Венесуэле.

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