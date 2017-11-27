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    Посол: Мы благодарны президенту Азербайджана за расширение числа миротворцев в Афганистане

    Мухаммед Таги Халили: Это решение в интересах не только Афганистана, но и всего региона© Report/ Elshan Baba

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Афганистан благодарен президенту Азербайджана за расширение числа миротворцев в этой стране. Как сообщает Report, об этом заявил посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили.

    "Мы благодарны президенту Ильхаму Алиеву за то, что он расширит участие миротворцев в Афганистане, о чем  президент  заявил в Брюсселе. От имени афганского народа я приветствую это решение. Оно в интересах не только Афганистана, но и всего региона. Это ещё одно доказательство того, что Азербайджан заботится о стабильности не только в регионе, но и в мире", - заявил Мухаммед Таги Халили.

    Напомним, на прошлой неделе в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом  президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о решении увеличить число азербайджанских миротворцев в Афганистане. 

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