Посол: Марокко и Азербайджан работают над укреплением отношений

Марокко и Азербайджан рука об руку работают над укреплением отношений.

Марокко и Азербайджан рука об руку работают над укреплением сотрудничества.

Как передает Report , об этом посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш заявил на мероприятии по случаю государственного праздника этой страны - годовщине восхождения на трон короля Марокко Мухаммеда VI.

Дипломат напомнил, в августе прошлого года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Марокко и Азербайджаном. "На протяжении последних трех десятилетий Марокко и Азербайджан рука об руку работают над укреплением политических, экономических и культурных связей, развитием взаимопонимания и сотрудничества",- сказал он.

Адиль Эмбарш подчеркнул, что за последний год между двумя странами состоялся ряд визитов на высоком уровне. Так, руководитель Палаты представителей марокканского парламента Рашид Талби эль-Алами посетил Азербайджан и пригласил спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову посетить Морокко.

По словам посла, Азербайджан и Марокко также провели политические консультации в Рабате, азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев.