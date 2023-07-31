Посол: Марокко и Азербайджан работают над укреплением отношений

Марокко и Азербайджан рука об руку работают над укреплением сотрудничества.
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Дипломат напомнил, в августе прошлого года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Марокко и Азербайджаном. "На протяжении последних трех десятилетий Марокко и Азербайджан рука об руку работают над укреплением политических, экономических и культурных связей, развитием взаимопонимания и сотрудничества",- сказал он.
Адиль Эмбарш подчеркнул, что за последний год между двумя странами состоялся ряд визитов на высоком уровне. Так, руководитель Палаты представителей марокканского парламента Рашид Талби эль-Алами посетил Азербайджан и пригласил спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову посетить Морокко.
По словам посла, Азербайджан и Марокко также провели политические консультации в Рабате, азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев.