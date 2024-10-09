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Посол Малайзии: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном на COP29 

Посол Малайзии: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном на COP29  В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Малайзии.
Внешняя политика
9 октября 2024 г. 20:40
Посол Малайзии: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном на COP29 

В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Малайзии.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное посольством Малайзии в Азербайджане, началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза сообщил, что с 1986 года Азербайджан участвует в Программе технического сотрудничества Малайзии (MTCP).

"На сегодняшний день 265 азербайджанских выпускников MTCP прошли различные курсы", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Малайзия и Азербайджан продолжают многостороннее сотрудничество через различные международные платформы, такие как ООН, Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества: " С приближением COP29 мы готовы сотрудничать с Азербайджаном по климатическим вопросам и обеспечить соответствие нашим усилиям по защите окружающей среды глобальным целям".

Посол также отметил, что Малайзия будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году: "АСЕАН в совокупности является пятой по величине экономикой в мире и третьей в Азии, а также занимает третье место по численности населения. Наша цель как председателя - укрепить единство в АСЕАН через диалог, дипломатию и добрую волю".

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоAmbassador: Malaysia ready to work together with Azerbaijan at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоMalayziya səfiri: COP29-da Azərbaycanla birgə işləməyə hazırıq - YENİLƏNİB

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