Посол Малайзии: Продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе карабахского конфликта пока не будет найдено справедливое решение - ИНТЕРВЬЮ

© Report.az

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с послом Малайзии в Азербайджане Дато Росланом Тан Сри Абдул Рахманом.

- Как Вы оцениваете развитие азербайджанско-малайзийских отношений после открытия посольства Малайзии в Баку?

- Малайзия открыла посольство в Баку 1 апреля 2014 года и официальная церемония открытия состоялась 12 сентября 2014 года. Премьер-министр Малайзии совершал официальный визит в Азербайджан и участвовал в церемонии открытия посольства. За эти два года были совершены несколько визитов на высоком уровне.

Посольство организовало 18-20 сентября 2015 года Фестиваль культуры Малайзии совместно с министерством туризма и культуры Малайзии и Азербайджана для продвижения культуры и туризма Малайзии в Азербайджане.

Малайзия и Азербайджан учредили межпарламентские группы дружбы и провели ряд визитов. Более того, Университет Куала-Лумпур подписал меморандум о взаимопонимании с Бакинской высшей школой нефти о сотрудничестве и обмене студентов. Северный университет Малайзии также подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджанским экономическим университетом. Университет АДА также подписал похожий меморандум с Малайзийским институтом дипломатии и иностранных дел. Также между странами ожидается наращивание сотрудничества в области высшего образования.

В настоящее время Малайзия и Азербайджан работают над меморандумом о взаимопонимании об устранении двойного налогообложения. Документ почти готов к подписанию.

- Что Вы можете сказать об экономическом сотрудничестве? Каков был уровень товарооборота в 2016 году?

- Обе страны заинтересованы в совместном экономическом сотрудничестве. Подготовка вышеупомянутого меморандума об устранении двойного налогообложения является одним из подтверждений этого. С января по сентябрь 2016 года экспорт Малайзии в Азербайджан составил 26.289 млн долларов США, что на 76,85% меньше по сравнению с 2015 годом. Это, в основном, связано с падением уровня импорта электроники в Азербайджан.

Экспорт Азербайджана в Малайзию составил 226 290 долларов, что на 60,53% меньше (573 338 долларов). Общее падение уровня товарооборота связано со снижением экономической активности как в Малайзии, так и в Азербайджане.

Торговля будет развиваться рано или поздно, особенно, когда имеются тесные связи между людьми. Конечно, конкурентоспособность малайзийских товаров высокая по сравнению с соседними странами, однако доставка их из Малайзии в Азербайджан требует денег.

- Учитывая, что Малайзия и Азербайджан являются нефтедобыющими странами, намерены ли две страны предпринять шаги на двустороннем и многостороннем уровне для достижения роста цен и развития ненефтяного сектора?

- Малайзия всегда рассматривает возможности вовлечения в этот сектор не только в Азербайджане, но и в других странах. Как вы знаете, с 2015 года цены на нефть сильно снизились, что серьезно повлияло на нефтяные компании, включая нашу Государственную нефтяную компанию PETRONAS. Тем не менее, PETRONAS надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR.

PETRONAS имеет большой опыт в областях последующей обработки, основывающихся на нефти, такие как производство удобрений, реактивного топлива и т.д. Сотрудничество в этой сфере с SOCAR может быть в дальнейшем расширено. PETRONAS открыто к сотрудничеству с SOCAR также и в других сферах.

- Есть ли какие-нибудь планы по сотрудничеству между PETRONAS и SOCAR?

- PETRONAS активно участвует в нефтегазовом секторе Азербайджана. В настоящее время PETRONAS имеет доли на месторождении Шахдениз. PETRONAS также участвует в проекте Шахдениз-2, который включает также расширение Южно-Кавказского газопровода. Приблизительно PETRONAS инвестировал 700 млн долларов в этом году на эти проекты. Первая партия газа будет доставлена в 2018 году. По сей день PETRONAS вложил в Азербайджан около 4 млрд долларов.

PETRONAS также рассматривает потенциальное участие в проекте Шахдениз-3, в рамках которого PETRONAS договорился с ВР по бурению глубоководной скважины в этом месторождении, что обойдется в 500 млн долларов.

В 2016 году PETRONAS также подписал два меморандума о взаимопонимании с SOCAR по поиску возможностей для добычи нефти в блоке месторождений Гошадаш, а также по поставкам сжиженного газа для электростанций SOCAR по всему миру (особенно в Египте, Индии и Мальте).

- Что Вы можете сказать о сотрудничестве в области туризма? Есть ли переговоры о начале авиарейсов между Баку и Куала-Лумпуром?

- Касательно туризма, в прошлом году мы приняли 923 азербайджанских туриста, что меньше, чем в 2015 году (1174 человек). Однако, для граждан Азербайджана не требуется виза для пребывания в Малайзии до 30 дней. Азербайджан также упростил визовую процедуру для малайзийцев. Теперь, гражданин Малайзии может получить визу по приезде в международный аэропорт Азербайджана. Кроме того, курс азербайджанского маната сильнее малайзийского ринггита, что также создает преимущество для азербайджанских туристов, путешествующих в Малайзию. Также, туристические услуги в Малайзии одни из самых лучших в Юго-Восточной Азии, поэтому мы призываем азербайджанских туристов посетить Малайзию.

Говоря о прямых рейсах между Куала-Лумпуром и Баку, мы не имеем такой возможности на данный момент. Но я твердо уверен, что такое предложение послужит на благо двух стран. У нас есть одна из ведущих лоу-кост авиакомпаний - Air Asia, которая летает из Тегерана в Куала-Лумпур и мы постараемся, чтобы они также летали в Азербайджан, например из Тегерана в Баку и из Баку в Тегеран, и далее в Куала-Лумпур. Цены довольно конкурентоспособные и составляют около 300-500 долларов, в зависимости от дат и наличия билетов.

"Tourism Malaysia" работает с местными туристическими компаниями и авиакомпаниями в европейских странах для продвижения Малайзии и способствует тому, чтобы европейцы, включая азербайджанцев, посещали Малайзию.

- Апрель прошлого года был омрачен боестолкновениями на линии соприкосновения войск. Армения продолжает нарушать режим прекращения огня. Что Малайзия, как активный член ОИС, может предложить для того, чтобы установился мир на Южном Кавказе ?

- Малайзия и Азербайджан разделяют общую позицию во многих международных вопросах, вызывающих взаимный интерес. Малайзия, в соответствии с принципами исламской солидарности, продолжает поддерживать резолюции Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по нагорно-карабахскому конфликту. На 41-й сессии глав МИД ОИС были приняты ряд резолюций касательно армянской агрессии против Азербайджана, которые Малайзия поддерживает. Мы призываем международное сообщество к работе по справедливому решению этого конфликта. Малайзия также содействовала принятию резолюции Генассамблеи ООН 62/243 под заголовком "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана". Это пятый документ ООН касательно нагорно-карабахского конфликта и первый документ ГА ООН по этому вопросу. Малайзия продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта до тех пор, пока не будет найдено справедливое решение.

- Ожидаются ли визиты в этом году?

- В прошлом году у нас было несколько визитов из Малайзии в Азербайджан. 5-й премьер-министр Малайзии Тун Абдулла Ахмед Бадави посетил Азербайджан 6-11 марта 2016 года. Далее 11-14 апреля 2016 года межпарламентская группа дружбы Малайзии официально посетила Азербайджан. После этого визита министр иностранных дел Малайзии совершил рабочий визит в Азербайджан 27-29 апреля 2016 и принял участие в работе 7-го Глобального форума UNAOC.

Мы ожидаем еще визиты в этом году. Мы также ожидаем вашего президента в Малайзии. Это может произойти в этом году, мы работаем над датой визита. Надеюсь, что будет найдено время для этого первого и исторического визита.

-

Как Азербайджан и Малайзия могут сотрудничать в области борьбы с терроризмом?

- В Малайзии действует агентство SEARCCT при МИД Малайзии, которое служит в качестве ведущего центра в Юго-Восточной Азии для тренировки и улучшения возможностей правоохранительных органов, сил безопасности и официальных лиц правительства в вопросе борьбы с терроризмом. Кандидаты из Азербайджана были приглашены на курсы в 2015 и 2016 году. Хотя из Азербайджана не было послано кандидатов, мы надеемся на будущее сотрудничество с Азербайджаном, участие в курсах, которые послужат обеим сторонам. Будучи братскими странами, конечно, Азербайджан и Малайзия могут совместно работать в антитеррористических операциях, если будет необходимость.

- Этот год объявлен годом Исламской солидарности. Как Малайзия оценивает этот шаг и какие проекты ожидаются в области культуры?

- Мы с удовольствием примем участие в Играх исламской солидарности и других мероприятиях, организованных Азербайджаном для того, чтобы отметить Год исламской солидарности. 66 атлетов и официальных лиц Малайзии прибудут для участия в 4-х Играх исламской солидарности в Баку. Как первые Европейские игры 2015 года являются эталоном удачного проведения крупных игр, так я абсолютно уверен, что Исламиада будет замечательным мероприятием.

Несомненно, Игры поставят Баку в центр внимания с 12 по 22 мая. Я также выступал с различными лекциями в университетах в связи с Годом исламской солидарности. Мы разделяем общую религию и наследие. Это, без сомнения, помогает нам увеличить уровень нашего сотрудничества.