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Посол: Казахстан полностью поддерживает суверенитет Азербайджана

Посол: Казахстан полностью поддерживает суверенитет Азербайджана Казахстан полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 15:17
Посол: Казахстан полностью поддерживает суверенитет Азербайджана

Казахстан полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана. Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха. Выражаем надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации путем мирного диалога в рамках международно-признанных границ Азербайджанской Республики", - отметил дипломат.

Посол выразил уверенность в том, что установление атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества в регионе Южного Кавказа, и разблокировка транспортных коммуникаций будет отвечать интересам всех стран региона.

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Версия на английском языке Kazakhstan welcomes Azerbaijan's initiative to hold meeting with representatives of Karabakh’s Armenian population
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Azərbaycanın Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələri ilə görüş keçirmə təşəbbüsünü alqışlayır

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