Посол: Казахстан полностью поддерживает суверенитет Азербайджана

Казахстан полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Казахстан полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана. Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха. Выражаем надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации путем мирного диалога в рамках международно-признанных границ Азербайджанской Республики", - отметил дипломат.

Посол выразил уверенность в том, что установление атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества в регионе Южного Кавказа, и разблокировка транспортных коммуникаций будет отвечать интересам всех стран региона.