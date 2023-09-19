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Посольство Казахстана наградило команду BI Group за строительство Центра детского творчества в Физули

Посольство Казахстана наградило команду BI Group за строительство Центра детского творчества в Физули Посольство Казахстана наградило представителей компании BI Group, ответственной за строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.
Карабах
19 сентября 2023 г. 16:04
Посольство Казахстана наградило команду BI Group за строительство Центра детского творчества в Физули

Посольство Казахстана наградило представителей компании BI Group, ответственной за строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, в мероприятии приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, директор управления международных проектов BI Group Арман Лесбеков, руководитель проекта Даулет Жанабилов, дипломаты и другие гости.

На встрече посол вручил сотрудникам BI Group почетные грамоты и благодарственные письма от профильного министерства.

А.Байель также выразил признательность за профессионализм, качество и оперативность работы команды в строительстве центра творчества.

Арман Лесбеков, в свою очередь, выразил благодарность посольству за всестороннюю поддержку, оказываемую при работе над этим важным проектом, и рассказал о текущем статусе строительства.

Отметим, строительство Центра детского творчества осуществляется по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе его визита в Азербайджан в прошлом году. Закладка фундамента состоялась в марте 2023 года, строительство планируется завершить до конца текущего года.

Общая площадь центра составит 2,700 кв.м и будет располагаться на территории площадью 1,5 гектара. В нем будут созданы условия для развития учеников в различных направлениях, таких как вокал, музыка, живопись, ковроткачество, скульптура, ювелирное искусство, робототехника, графический дизайн и другие.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Füzulidə Uşaq Mərkəzini inşa edən şirkəti mükafatlandırıb

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