Посол: Казахстан и Азербайджан -локомотивы региональной интеграции и коммуникации

Казахстан и Азербайджан являются локомотивами региональной интеграции и коммуникации.

Казахстан и Азербайджан являются локомотивами региональной интеграции и коммуникации.

Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель сказал на сельскохозяйственном форуме Азербайджан-Казахстан, организованном сегодня в посольстве этой страны в Баку.

Посол отметил, что за последние годы динамика сотрудничества между странами значительно усилилась, а Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

"Казахстан и Азербайджан совместно развивают крупные стратегические проекты, которые имеют значение не только для самих стран, но и для всего региона",- отметил дипломат.

А. Байель напомнил, что недавно Азербайджан и Казахстан создали двусторонний инвестиционный фонд на 300 миллионов долларов:

"Посредством этого фонда мы будем участвовать в реализации наиболее интересных проектов, не только на территории двух стран, но и на территории третьих стран тоже. В том числе, мы хотим, чтобы этот фонд поддерживал и наш малый и средний бизнес".