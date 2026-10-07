Посол Йемена: Азербайджан и Турция - важные и надежные партнеры для нашей страны - ИНТЕРВЬЮ

Чрезвычайный и полномочный посол Йемена в Турецкой и Азербайджанской Республиках (с резиденцией в Анкаре) Мухаммед Салех Ахмед Туриг в интервью турецкому бюро Report рассказал о перспективах развития отношений с Азербайджаном и возможностях расширения экономического сотрудничества.

Дипломат в том числе рассказал о ситуации с безопасностью в Йемене и Красном море, действиях хуситов и гуманитарном кризисе, а также изменении геополитической картины на Ближнем Востоке.

- Господин посол, премьер-министр и министр иностранных дел Йемена Шайя Мохсен аз-Зиндани в интервью Report во время Анталийского дипломатического форума заявил, что считает особенно важным развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном, а также экономических и торговых соглашений. Какие сферы вы, как посол, считаете приоритетными для развития отношений между Азербайджаном и Йеменом?

- Прежде всего хочу сказать, что мы, йеменцы, испытываем особую любовь и симпатию к государству и народу Азербайджана и намерены максимально расширять и развивать отношения между двумя странами.

Да, как также отметил наш премьер, йеменцы считают важным расширение связей с Азербайджаном в сфере культуры, образования и здравоохранения, а также торговли.

Я внимательно слежу за экономическим ростом Азербайджана и его стратегическим положением. С большим восхищением наблюдаю за развитием и достигнутыми успехами практически во всех сферах. Мы видим, что Азербайджан занимает достаточно важные позиции особенно в нефтегазовом секторе. Мы также наблюдаем, что большое внимание уделяется космической отрасли. Верю, что и в этом направлении вы добьетесь успешных результатов.

Я также участвовал в COP29. Это международное мероприятие еще раз доказало, что Азербайджан действительно является сильным государством. Мы были бы рады и горды сотрудничать с Азербайджаном.

- При вручении верительных грамот президенту Азербайджана вы также встретились с рядом министров. Каких результатов удалось достичь на сегодняшний день?

- Для меня было честью вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Да, тогда мы встретились также с несколькими министрами и обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами.

Мы обсудили различные вопросы с представителями Министерства культуры Азербайджана, Министерства науки и образования, Министерства иностранных дел. В ходе встреч у меня осталось очень положительное впечатление от того, что все ваши министры молодые и энергичные.

Мы достигли договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества в сферах культуры и образования, организации различных курсов и обучающих программ, выделении стипендий, обмене студентами и создании возможностей для повышения квалификации сотрудников госучреждений.

- В свое время между Йеменом и Советским Союзом, в том числе с Азербайджаном, были установлены различные культурные и образовательные связи. Например, азербайджанские специалисты сыграли определенную роль в становлении театрального и оперного искусства в Йемене. Ведется ли сегодня какая-либо деятельность для укрепления этих культурных связей?

- Действительно, в советский период у нас также были очень хорошие отношения. В то время специалисты из Азербайджана работали в Йемене, особенно в сфере культуры и искусства. Йеменские студенты получали образование в Азербайджане. Некоторые из них поселились в вашей стране, создали семьи, здесь выросли их дети и внуки. Во время нашего визита мы встретились с несколькими такими семьями. Нам было очень интересно и приятно с ними беседовать.

Мы рассматриваем все это как важную часть исторических связей между двумя странами. Сейчас наша главная цель - дополнить эти исторические связи возможностями современности и создать новые направления сотрудничества.

Особенно мы заинтересованы в обмене студентами, в частности, обучении йеменских студентов в Азербайджане по различным стипендиальным программам, а также привлечении сотрудников государственных учреждений к различным техническим и профессиональным курсам.

Кроме того, я надеюсь на развитие сотрудничества, особенно в сферах разведки нефтегазовых месторождений, рыболовства и морского дела. В Йемене имеются значительные запасы золота, нефтегазовые месторождения. На самом деле существует огромный потенциал практически во всех секторах.

Например, история Йемена очень древняя и богатая. С географической точки зрения Йемен является одним из древнейших колыбелей цивилизации в мире и на Ближнем Востоке. Туристов очень привлекают такие исторические памятники, как храмы Баран и Аввам, связанные с Царицей Савской (Билкис), имя которой также упоминается в Священном Коране. В целом сотрудничество в каждой сфере может принести большую пользу.

На самом деле наш план заключался в том, чтобы после моего возвращения из Азербайджана состоялись взаимные встречи соответствующих ведомств и министров наших стран и была подготовлена конкретная программа сотрудничества.

К сожалению, из-за продолжающейся военной ситуации и нестабильности в Йемене организовать взаимные визиты министров не удалось. По этой причине процесс несколько замедлился. Но этот вопрос остается в нашей повестке дня.

- Какова сейчас ситуация с безопасностью в стране с точки зрения туризма и путешествий?

- Йемен - очень богатая страна. У нас большие возможности. Моря, острова, пустыни, расположение непосредственно в центре глобальных морских торговых путей и другие природные ресурсы свидетельствуют о большом потенциале нашей страны.

В настоящее время есть районы, находящиеся под контролем легитимного правительства. Например, остров Сокотра с его уникальной природой полностью безопасен. Относительно стабильными являются также регион Хадрамаут, города Сайун и Тарим, а также город Шибам, известный своими древними многоэтажными зданиями из глины, включенными в список наследия ЮНЕСКО.

- Кстати, как вы оцениваете ситуацию с безопасностью в Красном море, проблемы, связанные с хуситами, и нынешнее положение дел в вопросе обеспечения долгосрочного мира в стране?

- В Йемене продолжаются война. Хуситы более десяти лет как укрепились и укоренились на контролируемых ими территориях.

Известно, что Баб-эль-Мандебский пролив имеет чрезвычайно важное стратегическое значение и в некоторых аспектах обладает даже еще большим геополитическим значением, чем Ормузский пролив. Они пытаются использовать все имеющиеся у них возможности, чтобы полностью установить контроль над Баб-эль-Мандебом.

Независимо от происходящего, надеемся, что удастся сохранить территориальную целостность и единство Йемена. Потому что географическое положение Йемена - это важный вопрос, который касается не только этой страны, но и всего мира, особенно региона.

- Какие дипломатические шаги предпринимаются для мирного решения проблемы и обеспечения долгосрочного мира в Йемене?

- Мы хотим, чтобы эта проблема была решена мирным путем. Законное правительство Йемена на протяжении многих лет, особенно в последнее время, неоднократно протягивало руку мира, предлагая решить проблему путем переговоров и политическими методами. Однако хуситы под различными предлогами уклонялись от этого.

У них есть известный лозунг: "Смерть Америке, смерть Израилю…". Однако в результате своей политики хуситы приносят огромные бедствия и смерть йеменскому народу.

В настоящее время в нашей стране происходит масштабная гуманитарная трагедия. В последние 10-15 лет мы наблюдаем масштабную миграцию из Йемена. Люди вынуждены переселяться в различные города Йемена либо искать убежище в соседних странах.

- Как вы видите перспективы Йемена в ближайшем будущем?

- Если международное сообщество и страны региона не окажут Йемену необходимую поддержку, если не продемонстрируют единство в этом вопросе и международное сообщество не займет активную позицию, могут возникнуть очень серьезные проблемы.

Необходимо поддерживать законное правительство Йемена. Если не будет продемонстрирована решительная позиция в отношении этих вооруженных группировок и не будет налажено сотрудничество с законным правительством для пресечения их деятельности, последствия могут оказаться крайне тяжелыми как для Йемена, так и для всего региона.

В этом вопросе также важна поддержка дружественных стран. Мы надеемся, что мир не останется равнодушным к тяжелым бедствиям, с которыми столкнулся народ Йемена. Поскольку братские страны - Азербайджан и Турция - являются важными и надежными партнерами нашего государства, для нас было бы большой честью сотрудничать с ними в процессе восстановления Йемена в ближайшем будущем.