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Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану

Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи с гибелью двух гражданских лиц в результате разрыва мины в селе Дашалты Шушинского района.
Внешняя политика
9 декабря 2021 г. 20:42
Посол Израиля выразил соболезнования Азербайджану
Джордж Дик

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи с гибелью двух гражданских лиц в результате разрыва мины в селе Дашалты Шушинского района.

Как сообщает Report, об этом посол написал в своем Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу, в частности, семьям лиц, подорвавшихся сегодня на мине", - говорится в тексте соболезнования.

Отметим, что в результате разрыва мины на территории села Дашалты погибли Орхан Ханатов 1999 года рождения и Вусал Гандиев 1992 года рождения.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

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