Посол Израиля встретился с представителями еврейской общины Губы

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став, а также сотрудники посольства посетили Губинский район.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в ходе визита дипломаты провели встречу с главой исполнительной власти района Яшаром Мамедовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания партнерских отношений между Израилей и районом, особенно, в области сельского хозяйства и людских ресурсов.

Посол выразил удовлетворение тем фактом, что еврейская община в районе живет в мире и гармонии с другими общинами района. Д.Став, а также сотрудники посольства провели встречу с представителями еврейской общины в поселке Красная Слобода. В ходе встречи были обсуждены консульские и прочие вопросы.

В ходе визита Д.Став также посетил Губинский Мемориальный Комплекс геноцида, оставил запись в книге почетных гостей.