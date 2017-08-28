Посол Израиля совершил турне по ряду районов Азербайджана

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став совершил турне по ряду районов страны.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, посол совершил поездку в Уджарский, Агдашский и Гейчайский районы. Цель визита - ознакомление с регионами и проживающими там людьми, получение информации об экономическом потенциале этого региона.

В ходе поездки он провел встречи с главами исполнительной власти Уджара - Мансуром Мамедовым, Агдаша - Тофигом Ибрагимовым, Гейчая - Мехди Салимзаде. В ходе встреч главы ИВ предоставили послу информацию об экономике районов и планах по привлечению инвестиций.

Д. Став заявил, что в силу схожести климата возможно применение используемых в Израиле технологий и знаний на посевных участках этих районов. Он предложил главам ИВ расширить сотрудничество с Международным агентством по развитию Израиля (MASHAV) для повышения человеческого потенциала посредством проведения курсов.

Израильский посол также принял участие в работе семинара по выращиванию граната, на котором также приняли участие израильские эксперты Ицхак Косто и Йоав Галь.