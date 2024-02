Посол Израиля поделился публикацией в связи с 32-ой годовщиной Ходжалинской трагедии

Боль азербайджанцев по поводу Ходжалинской трагедии находит отклик в сердцах израильтян.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня мы чтим память убитых в Ходжалы в 1992 году. От имени Израиля выражаю искренние соболезнования народу Азербайджана. Боль наших азербайджанских друзей находит в нас глубокий отклик. Мы не понаслышке знаем об ужасе, который испытали ни в чем не повинные люди, включая детей, женщин и стариков, убитых в своих домах. Будь то страдания февраля 1992 года или октября 2023 года, подобные злодеяния заставляют нас продолжать борьбу с несправедливостью и ненавистью и защищать человечность", - говорится в публикации.