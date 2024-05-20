Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси.

Как сообщает Report, глава государства направил письмо соболезнования верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

"Ваше преосвященство, уважаемый Аятолла Хаменеи,

Глубоко потрясены тяжелой утратой, которая постигла братскую и дружественную Исламскую Республику Иран и ее народ, – известием о трагической гибели президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

В лице президента Сейеда Ибрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

В этот скорбный день желаю, что Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя Ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.