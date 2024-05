Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как cообщает Report, об этом говорится в публикации главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X".

"Глубоко потрясен известием о смерти президента Ирана, министра иностранных дел, моего дорогого друга Хусейна Амира Абдоллахияна и других официальных лиц. Выражаю глубочайшие соболезнования братскому народу Ирана, семьям и друзьям тех, кто погиб в результате этого трагического происшествия", - говорится в публикации Байрамова.

I am deeply shocked by the news of the death of the President of Iran, the Foreign Minister, my dear friend Hossein Amir Abdullahian & other officials.



I express deepest condolences to the brotherly nation of Iran, families and friends of those who died in this tragic accident.