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Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахяна.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 10:34
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как cообщает Report, об этом говорится в публикации главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в соцсети "X".

"Глубоко потрясен известием о смерти президента Ирана, министра иностранных дел, моего дорогого друга Хусейна Амира Абдоллахияна и других официальных лиц. Выражаю глубочайшие соболезнования братскому народу Ирана, семьям и друзьям тех, кто погиб в результате этого трагического происшествия", - говорится в публикации Байрамова.

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Версия на английском языке Azerbaijan's FM Bayramov says 'deeply shocked by news of death of Hossein Amir Abdullahian'
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Hüseyn Əmir Abdullahianın həlak olması xəbəri məni dərindən sarsıtdı

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