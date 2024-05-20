Азербайджан и Таджикистан подписали 7 двусторонних документов

По итогам азербайджано-таджикского форума состоялось подписание 7 двухсторонних документов.

Азербайджан и Таджикистан подписали 7 двусторонних документов по итогам Азербайджано-таджикского форума в Баку.

Как сообщает Report, одним из документов стал Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана и компанией Anglo-Asian Mining, занимающейся разработкой золотоносных месторождений Азербайджана.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным унитарным предприятием промышленного экспортного банка Таджикистана "Саноатсодиротбонк" и Фондом развития предпринимательства Азербайджана.

Далее подписаны "Протокол о намерениях о развитии сотрудничества в сфере инноваций в сельском хозяйстве" между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Государственным унитарным предприятием "Центр цифровизации и повышения кадров сельского хозяйства" Министерства сельского хозяйства Таджикистана; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между ОАО "Талко" и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания"; Меморандум о взаимопонимании между Конструкторским центром проектирования новых промышленных технологий при Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана и ЗАО "Baku Steel Company"; Меморандум о расширении сотрудничества между ООО "Авесто Групп" Таджикистана и азербайджанским ООО "Азкомпозит"; Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между таджикской компанией свободной зоны "Tour TJ" и азербайджанским ООО "Turizm.az".