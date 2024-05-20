МЧС: Азербайджан готов направить 40 спасателей на поисково-спасательную операцию в Иране

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской республики выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолета с делегацией во главе с президентом Исламской Республики Иран Ибрагим

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской республики выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолета с делегацией во главе с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

"В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, поисково-спасательная группа из 40 профессиональных спасателей, оснащенная необходимыми техническими средствами и готова в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции на двух вертолетах", - сообщили в ведомстве.