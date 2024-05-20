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МЧС: Азербайджан готов направить 40 спасателей на поисково-спасательную операцию в Иране

МЧС: Азербайджан готов направить 40 спасателей на поисково-спасательную операцию в Иране Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской республики выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолета с делегацией во главе с президентом Исламской Республики Иран Ибрагим
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 01:37
МЧС: Азербайджан готов направить 40 спасателей на поисково-спасательную операцию в Иране

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской республики выразило готовность оказать немедленную поддержку поисково-спасательной операции в связи с аварийной посадкой вертолета с делегацией во главе с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

"В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, поисково-спасательная группа из 40 профессиональных спасателей, оснащенная необходимыми техническими средствами и готова в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции на двух вертолетах", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке FHN: 40 peşəkar xilasedicidən ibarət qrup 2 helikopterlə İranda axtarışlara hazırdır  

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