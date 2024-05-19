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МИД: Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку

МИД: Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.
Внешняя политика
19 мая 2024 г. 20:13
МИД: Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку

Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

"Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия. Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

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