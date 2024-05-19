МИД: Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку
МИД: Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержкуМы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.
Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".
"Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия. Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
We are deeply alarmed by the news about the helicopter crash carrying Iranian President Ebrahim Raisi, Foreign Minister @Amirabdolahian and other officials.
We hope and pray for their safety and protection as rescuers were attempting to reach the site.