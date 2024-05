МИД: Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку

Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

"Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия. Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.