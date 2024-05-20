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Шерали Кабир: Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Шерали Кабир: Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 10:52
Шерали Кабир: Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Как передает Report об этом заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.

Он предложил рассмотреть возможности сотрудничества в горнодобывающей сфере, отметив, что в Таджикистане из 800 рудных месторождений разрабатываются только 100.

"Мы предлагаем азербайджанским компаниям конкретные проекты для реализации и надеемся, что по итогам сегодняшнего бизнес-форума будут достигнуты определенные договоренности", - сказал он.

Кабир отметил, что для Таджикистана также актуален вопрос климатических изменений.

"У нас очень большой потенциал. Мы приглашаем азербайджанские компании в Таджикистан. У нас есть интересный механизм инвестиционного соглашения, который мы можем предложить для сотрудничества", - сказал он.

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Версия на английском языке Sherali Kabir: Tajikistan interested in expanding cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Azərbaycana mədən sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirməyi təklif edib

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