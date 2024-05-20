Шерали Кабир: Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Таджикистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Как передает Report об этом заявил министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир.

Он предложил рассмотреть возможности сотрудничества в горнодобывающей сфере, отметив, что в Таджикистане из 800 рудных месторождений разрабатываются только 100.

"Мы предлагаем азербайджанским компаниям конкретные проекты для реализации и надеемся, что по итогам сегодняшнего бизнес-форума будут достигнуты определенные договоренности", - сказал он.

Кабир отметил, что для Таджикистана также актуален вопрос климатических изменений.

"У нас очень большой потенциал. Мы приглашаем азербайджанские компании в Таджикистан. У нас есть интересный механизм инвестиционного соглашения, который мы можем предложить для сотрудничества", - сказал он.