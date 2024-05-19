Ильхам Алиев: Новость об аварийной посадке вертолета с президентом Ирана нас серьезно обеспокоила

Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.

Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.

Как передает Report , в публикации президента Ильхама Алиева на странице в соцсети X говорится:

"Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку".