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Ильхам Алиев: Новость об аварийной посадке вертолета с президентом Ирана нас серьезно обеспокоила

Ильхам Алиев: Новость об аварийной посадке вертолета с президентом Ирана нас серьезно обеспокоила Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.
Внешняя политика
19 мая 2024 г. 20:05
Ильхам Алиев: Новость об аварийной посадке вертолета с президентом Ирана нас серьезно обеспокоила

Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.

Как передает Report, в публикации президента Ильхама Алиева на странице в соцсети X говорится:

"Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, ​​дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İran Prezidentinin olduğu helikopterin qəza enişi barədə xəbər bizi ciddi narahat etdi

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