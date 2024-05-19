Ильхам Алиев: Новость об аварийной посадке вертолета с президентом Ирана нас серьезно обеспокоила
Ильхам Алиев: Новость об аварийной посадке вертолета с президентом Ирана нас серьезно обеспокоилаСегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.
Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране.
Как передает Report, в публикации президента Ильхама Алиева на странице в соцсети X говорится:
"Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку".
Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi ilə dostcasına xudahafizləşdikdən sonra ali nümayəndə heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi barədə xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi. Uca Allahdan dualarımız Prezident İbrahim Rəisi və onu müşayiət…