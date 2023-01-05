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Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год

Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год В этом году ожидается рост туристической сферы между Азербайджаном и Израилем с учетом количества авиарейсов и инфраструктуры.
Внешняя политика
5 января 2023 г. 13:00
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год

В этом году ожидается рост туристической сферы между Азербайджаном и Израилем.

Об этом в интервью Report сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Будем работать над дальнейшей активизацией сферы туризма, и с учетом количества авиарейсов и инфраструктуры мы считаем, что это произойдет в 2023 году. Мы хотим видеть больше культурных обменов, больше музыкальных шоу здесь из Израиля, израильских фильмов в Азербайджане", - сказал посол.

Он отметил, что между странами много планов по сотрудничеству на 2023 год. Так, ожидается активизация сотрудничества в сфере бизнеса.

Д. Дик напомнил, что ранее израильская компания IDE Technologies также подписала декларацию о намерениях с Азербайджанской инвестиционной компанией по совместному проекту в области опреснения вод Каспийского моря.

"Этот стратегически важный проект поможет ежедневно опреснять сотни тысяч кубических тонн воды в Азербайджане. Мы действительно с нетерпением ожидаем, что в 2023 году завершим этот проект", - сказал он.

C полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке İsrail səfiri 2023-cü ildə Azərbaycan ilə əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb

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