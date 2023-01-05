Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны

Азербайджан и Израиль являются давними стратегическими партнерами, сотрудничество которых охватывает многие сферы: безопасность, энергетика, гуманитарная сфера, сельское хозяйство и другие.

Азербайджан и Израиль являются давними стратегическими партнерами, сотрудничество которых охватывает многие сферы: энергетика, гуманитарная сфера, сельское хозяйство, безопасность и другие.

При этом в 2022-ом году, благодаря решению Азербайджана об открытии посольства в Тель-Авиве, отношения стран вышли на новый уровень.

О том, как открытие посольства посодействует развитию двустороннего сотрудничества и приоритетах на 2023 год рассказал в эксклюзивном интервью Report посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик:

- Как решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле посодействует развитию отношений между странами?

- Это решение было долгожданным и историческим. Дипломатические отношения между нами налажены уже как 30 лет, а посольство Израиля в Баку открыто с 1993-го года. Мы были рады видеть, что парламент Азербайджана одобрил это решение единогласно, а затем президент подписал соответствующий закон.

Положительных результатов от открытия посольства будет несколько. Прежде всего, это послание народам наших двух стран о том, что отношения между двумя государствами стратегические и глубокие, и ими можно гордиться.

Во-вторых, это послание странам Ближнего Востока и этого региона о том, что и Азербайджан, и Израиль воспринимают эти двусторонние отношения как взаимовыгодные. Между нами сложилось важное и стратегическое сотрудничество, нравится это другим или нет.

Кроме того, до сих пор у Азербайджана не было политического представительства в Израиле, не было никого, кто мог бы встретиться с представителями стартапов, технологических компаний и университетов, чтобы наладить с ними сотрудничество. Теперь будет голос и правительственный "мост" в Израиле, который позволит азербайджанскому народу извлечь выгоду из того, что может предложить Израиль.

Я почти уверен, что "Соглашения Авраама" и мирные договоры между Израилем и большей частью арабского мира, а также нормализация отношений с Турцией, способствовали открытию посольства именно сейчас.

По моему мнению, общественное мнение в Азербайджане в подавляющем большинстве поддерживает открытие посольства в Израиле, особенно после Второй карабахской войны. Перед принятием решения мы провели опрос общественного мнения, который показал, что 80% азербайджанцев независимо от вероисповедания и места проживания поддержали открытие посольства Азербайджана в Израиле. То есть, был также толчок со стороны азербайджанской общественности. Я чувствовал это и в социальных сетях.

- Считаете ли вы, что открытие посольства поспособствует развитию туристического сектора? Количество туристических поездок из Азербайджана в Израиль и наоборот всегда было высоким. На каком этапе сейчас находится туристический сектор, с учетом того, что он довольно сильно пострадал в период пандемии?

- Сотрудничество в сфере туризма между странами развивалось еще до того, как было принято решение об открытии посольства, и темпы роста прервались только из-за COVID-19. В 2016 году у нас было 10 тысяч туристов, в 2019 году - уже 50 тысяч, что в 5 раз больше. И если бы не COVID-19, число туристов бы увеличилось.

Я думаю, что открытие посольства поможет еще больше укрепить туристическое сотрудничество между странами. И открытие туристического представительства Азербайджана в Израиле в прошлом году уже внесло значительный вклад в увеличение числа туристов из Израиля в Азербайджан. У нас нет данных за прошлый год, но за первое полугодие, похоже, мы вернулись к показателям 2019 года, что является отличным признаком того, что мы в некотором смысле оставили COVID-19 позади.

Я очень оптимистично смотрю на потенциал развития туризма между нашими странами в следующем году. Мне известно, что есть решение ЗАО "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) начать выполнять 8 рейсов в неделю в Израиль, начиная со следующего сезона. Кроме того, израильские авиакомпании также могут увеличить число полетов. Представьте, что у нас будет более 10 прямых авиарейсов каждую неделю между Азербайджаном и Израилем.

- Как развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе в сфере медицины?

- Удивительно, как много представителей бизнеса или просто люди с большим сердцем участвуют в гуманитарных проектах даже без участия в этом посольства.

Два года назад, сразу после Второй карабахской войны, азербайджанский фонд YAŞAT пригласил офтальмологов из Израиля, и прибывшие врачи регулярно наблюдали за пациентами. Все они делали операции и осуществляли постоперационное наблюдение совершенно бесплатно. Израильские врачи прооперировали более 150 азербайджанских ветеранов войны.

Одним из них был Ариф Гаджиев, который был ранен в боях за Физули, где когда-то родился его дед, и ослеп на один глаз. Ему была нужна пересадка роговицы. И женщина в Израиле, чей муж скончался незадолго до этого, решила пожертвовать роговицу мужа, которая была доставлена в Азербайджан и пересажена Арифу. Благодаря этой женщине и ее мужу, который скончался, а также израильским врачам, к нему вернулось зрение.

Недавно Ариф посетил Израиль в сопровождении группы дружбы США-Азербайджан, которая собирается снять документальный фильм о нем. Они отвезли его в Израиль, где он смог встретиться с женщиной, умерший муж которой стал донором для азербайджанского солдата. Он провел встречи с политиками, мэрами и общественными деятелями Израиля, а также с врачом, который его лечил. И это действительно была волшебная, очень эмоциональная поездка - увидеть этого человека, который сражался на войне и вернул себе зрение. И мы очень рады, что посольство также смогло внести свой вклад в документальный фильм, который сейчас находится в стадии производства, и надеемся, что он понравится зрителям.

В рамках сотрудничества в медицинской сфере Израиль доставил в Азербайджан несколько партий гуманитарного медицинского оборудования. Первая партия прибыла именно во время Второй карабахской войны.

Тогда я отправился в Гянджу с медицинским оборудованием, которое было необходимо, где встретился с семьями, пострадавшими от ракетных обстрелов, через день после того, как это произошло. Я уехал из Гянджи, а на следующий день был еще один обстрел города.

Кроме того, в прошлом году делегация педиатров из Израиля посетила клинику Bona Dea и другие клиники Азербайджана, чтобы бесплатно лечить десятки детей. Эта делегация прибыла по инициативе вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Мы всегда стараемся реализовывать все больше и больше проектов, налаживаем сотрудничество израильских клиник с министерством здравоохранения и TƏBİB.

- Как осуществляется сотрудничество между странами в энергетической сфере? Недавно Вы встречались с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом. Можем ли мы ожидать каких-либо новых совместных проектов в данной сфере?

- Ни для кого не секрет, что Азербайджан является основным поставщиком нефти в Израиль. Два года назад доля азербайджанской нефти в поставках в Израиль составляла около 30%, в прошлом году - почти 40%. Таким образом, центральная роль Азербайджана в этом отношении сохраняется и возрастает.

Мы не импортируем газ из Азербайджана. При этом еще одно направление сотрудничества, которое мы рассматриваем, - это экспорт нашего газа в Европу, которая сегодня остро в нем нуждается. Есть идеи о сжижении газа, строительстве газопровода через Египет, строительстве газопровода через Грецию и Италию, а также вариант поставок через Турцию. И мы могли бы подключиться, например, к трубопроводам TANAP и TAP. Посмотрим, какой стратегии будет придерживаться новое правительство в Израиле.

Возобновляемые источники энергии также всегда в фокусе нашего внимания. У нас есть опыт в выработке солнечной и ветровой энергетики. В Азербайджане же есть стратегическое решение о переходе на зеленую энергетику. Так что мы могли бы внести в это свой вклад. Израиль еще не присутствует в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана. Мы надеемся, что это произойдет.

- В 2022 году было принято решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и торгового представительства, подписано множество новых соглашений на уровне правительства и частного сектора. В каких секторах наблюдается наибольший рост и какие соглашения можно считать вехами этого года?

- 2022 год стал важным для нашего сотрудничества. Прежде всего, как вы сказали, состоялось открытие торгового, а затем туристического офиса. Мы стали свидетелями возрождения туристического сотрудничества между Израилем и Азербайджаном, вернув его на допандемийный уровень.

Кроме того, в экономической сфере мы стали свидетелями подписания нескольких очень важных соглашений. Между Азербайджанской инвестиционной компанией и израильской венчурной компанией было подписано соглашение об инвестировании в азербайджанские стартапы, израильский "Мекорот" и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“ подписали соглашение в области водных ресурсов.

Мы стали свидетелями визита министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в Израиль, где он подписал соглашение с “Технионом” об открытии школы по подготовке специалистов по кибербезопасности прямо здесь, в Азербайджане. Мы надеемся, что она будет открыта в ближайшие пару месяцев. Все это чрезвычайно важные проекты, над которыми мы работаем.

В то же время состоялись визиты высокого уровня и из Израиля. С разницей в менее, чем в два месяца, Баку посетили министры туризма, сельского хозяйства и финансов Израиля.

При этом, все-таки самым важным достижением для нас является решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле.

Так что все верно, это был очень хороший, плодотворный год для наших отношений. Азербайджан живет в нестабильном соседстве, и во времена перемен нужно держаться своих друзей и партнеров. Так что это тоже то, что сближает страны.

- Какими будут приоритеты сотрудничества в этом году? Планируется ли подписание новых соглашений?

- Сейчас мы планируем, какие проекты хотим реализовать, и у нас есть много новых сюрпризов на 2023 год. Мы планируем визиты на высоком уровне. Но самым важным событием 2023 года станет официальное открытие посольства Азербайджана в Израиле.

Мы также надеемся на активизацию сотрудничества в сфере бизнеса.

Израильская компания IDE Technologies подписала декларацию о намерениях с Азербайджанской инвестиционной компанией по совместному проекту по опреснению воды на Каспии. Этот стратегически важный проект поможет ежедневно опреснять сотни тысяч кубических тонн воды в Азербайджане. Мы действительно с нетерпением ожидаем, что в 2023 году завершим этот проект.

Также будем работать над дальнейшей активизацией сферы туризма, с учетом количества авиарейсов и наличия инфраструктуры считаем, что это произойдет в 2023 году. Мы хотим видеть больше культурных обменов, больше музыкальных шоу здесь из Израиля, израильских фильмов в Азербайджане.

- Израиль поддержал Азербайджан во время Второй карабахской войны, и мы видим поддержку даже сегодня, когда страна активно работает над восстановлением освобожденных территорий. Как Израиль участвует в этом процессе?

- Восстановление этих территорий - это огромный проект для Азербайджана. Я был там и видел масштабы разрушений. На самом деле начинать не с чего. Потребуется много лет и много усилий, чтобы восстановить их.

Мы и раньше выражали готовность наших компаний участвовать в процессе восстановления инфраструктуры в Карабахе, и мы делаем это сейчас.

Одна израильская компания построила молочную ферму в умном селе Агалы Зангиланского района. Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, - это управление водными ресурсами, возобновляемые источники энергии и сельское хозяйство. Мы также представили некоторые возможности сотрудничества по созданию "умных городов" и ждем ответа.

Мы говорим коллегам из Азербайджана: “Скажите нам, в какой области мы вам нужны - мы будем там”.

- Готов ли Израиль содействовать процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном?

- Мы внимательно следим за ходом мирного процесса и переговорами между Азербайджаном и Арменией, и наша позиция была и всегда остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана.

И очень надеемся, что стороны подпишут мирный договор и смогут достичь окончательного урегулирования отношений, которое принесет стабильность и процветание народам Азербайджана и Армении.

Мы полностью поддерживаем все мирные попытки нормализовать отношения между странами.

У нас также есть дипломатические отношения с Арменией. В Израиле есть посольство Армении. Таким образом, у нас нормальные отношения с этой страной, но я думаю, все знают, что наши отношения с Азербайджаном - особенные, стратегические и глубокие. Так будет продолжаться и впредь.

Мы ясно дали понять и Армении, и другим странам, что мы хотим иметь хорошие, нормальные отношения с Армениейт и что отношения с Азербайджаном не направлены против какой-либо другой страны. Это просто наши дружеские и особые отношения с Азербайджаном. Если люди этого не принимают, значит, это их решение, а не наше.

- Ирано-азербайджанские отношения в последнее время стали достаточно напряженными…

- Иран, пожалуй, является главным источником нестабильности и войн на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и за его пределами. Мы видели, как Иран использовал своих доверенных лиц для совершения террористических актов повсюду - от Аргентины до Болгарии и Кипра. Так что я не удивлен, что они пытаются вмешиваться и в дела на Южном Кавказе. Страны этого региона бдительны, и они это понимают. Посмотрите на каждую отдельную страну, где задействован Иран: Ирак, Сирия, Ливан, Йемен. Где бы они ни были, они приносят с собой хаос, разрушения, разваливающуюся экономику. Существует огромная опасность, исходящая от Ирана.

Но Иран - это не израильская и не азербайджанская проблема. Иран - это глобальная проблема, и поэтому весь мир должен остановить Иран. Когда мы видим, что происходит сегодня внутри Ирана, задолго до того, как мы посмотрим на то, что они делают в этом регионе, мы видим, что самой большой жертвой иранского режима является его народ.

Все страдают от иранского режима, его политики в отношении женщин, против свободы, свободы выражения мнений. И мы видели, как они казнили людей. Они казнят больше людей, чем в любой другой стране на душу населения. Они ежедневно пытают людей в тюрьме “Эвин”. Они вешают людей только за то, что они выражают cвое мнение, поддерживают свободу. Все, чего хотят эти люди, - это быть свободными, жить нормальной жизнью, которая есть у каждого азербайджанца и каждого израильтянина. Не быть богатым, а свободным. Это то, чего, я думаю, заслуживает каждый человек, и мы все должны поддержать иранский народ, когда он призывает к соблюдению базовых прав человека, особенно когда репрессии режима были такими жестокими, такими безжалостными.

Тот факт, что женщина получает удары плетью, а затем ее убивают, потому что она не носит хиджаб, немыслим, и поэтому Иран представляет собой зло, которое сначала угнетает иранский народ, а затем создает проблемы по всему миру.