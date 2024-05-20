Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанту Мухаммеду Гусейну Багери.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанту Мухаммеду Гусейну Багери.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Глубоко опечален известием о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета Вооруженных сил Ирана.

Разделяем скорбь родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия.", - говорится в тексте соболезнования.