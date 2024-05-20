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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Ирану Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанту Мухаммеду Гусейну Багери.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 12:55
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанту Мухаммеду Гусейну Багери.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Глубоко опечален известием о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета Вооруженных сил Ирана.

Разделяем скорбь родных и близких всех погибших во время этого трагического происшествия.", - говорится в тексте соболезнования.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister expresses condolences to Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri İrana başsağlığı verib

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