О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Израиля почтил память жертв армянского террора в Гяндже

Посол Израиля почтил память жертв армянского террора в Гяндже Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил район в Гяндже, подвергшийся ракетному обстрелу со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.
Внешняя политика
2 ноября 2021 г. 11:47
Посол Израиля почтил память жертв армянского террора в Гяндже
0 : 00
0 : 00

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил район в Гяндже, подвергшийся ракетному обстрелу со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает западное бюро Report, дипломат почтил память жертв армянского террора, возложил цветы к местам разрушений.

11:07

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик находится в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, дипломат встретился с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.

Джордж Дик посетил район в Гяндже, подвергшийся ракетным обстрелам со стороны Армении и почтил память жертв армянского террора.

В рамках поездки израильский посол также посетит Азербайджанский государственный аграрный университет, Гянджинский детский дом и Детскую деревню SOS в Гяндже.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Israeli envoy visits parts of Ganja affected by Armenian rocket attacks
Версия на азербайджанском языке Фотоİsrail səfiri Gəncədə Ermənistanın raket atəşinə tutduğu əraziyə gedib

Другие новости из категории

Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
2 ноября 2021 г. 12:17
На VIII Глобальном форуме в Баку обсудят ситуацию в мире после COVID-19
На VIII Глобальном форуме в Баку обсудят ситуацию в мире после COVID-19
2 ноября 2021 г. 11:50
Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении
Посол в Армении: Франция поддерживает демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении
2 ноября 2021 г. 11:32
Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан
Заместитель помощника госсекретаря США посетит Азербайджан
2 ноября 2021 г. 11:01
Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана
Региональный директор UNDCO проведет встречи с официальными лицами Азербайджана
1 ноября 2021 г. 18:06
МИД Азербайджана поздравил Алжир
МИД Азербайджана поздравил Алжир
1 ноября 2021 г. 16:39
Эрдоган и Макрон обсудили создание Платформы сотрудничества шести
Эрдоган и Макрон обсудили создание "Платформы сотрудничества шести"
1 ноября 2021 г. 16:35
Генпрокурор Азербайджана: Безопасность в регионе будет обеспечена более надежно
Генпрокурор Азербайджана: Безопасность в регионе будет обеспечена более надежно
1 ноября 2021 г. 15:38
Кямран Алиев: Планируется усилить борьбу с коррупцией
Кямран Алиев: Планируется усилить борьбу с коррупцией
1 ноября 2021 г. 15:14
Учрежден совет генпрокуроров тюркоязычных стран
ФотоУчрежден совет генпрокуроров тюркоязычных стран
1 ноября 2021 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi