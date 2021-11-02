Посол Израиля почтил память жертв армянского террора в Гяндже

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил район в Гяндже, подвергшийся ракетному обстрелу со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил район в Гяндже, подвергшийся ракетному обстрелу со стороны Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает западное бюро Report, дипломат почтил память жертв армянского террора, возложил цветы к местам разрушений.

11:07

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик находится в Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, дипломат встретился с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.

Джордж Дик посетил район в Гяндже, подвергшийся ракетным обстрелам со стороны Армении и почтил память жертв армянского террора.

В рамках поездки израильский посол также посетит Азербайджанский государственный аграрный университет, Гянджинский детский дом и Детскую деревню SOS в Гяндже.