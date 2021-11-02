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Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 

Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий  "Спустя год я вновь приехал в тот район города Гянджи, который подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении во время Отечественной войны, и увидел на этой разрушенной территории надежду и взгляд в будущее. Я увидел, что люди без страха продолжают здесь
Внешняя политика
2 ноября 2021 г. 12:17
Посол: Израиль хочет помочь в восстановлении освобожденных территорий 
Джордж Дик

"Спустя год я вновь приехал в тот район города Гянджи, который подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении во время Отечественной войны, и увидел на этой разрушенной территории надежду и взгляд в будущее. Я увидел, что люди без страха продолжают здесь жить".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Гяндже заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Посол обратил внимание на построенные новые жилые дома за счет государства: "Израиль всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Израиль хочет оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий.

Израиль намерен и дальше продолжать сотрудничество с Азербайджаном. В рамках визита мы также посетим детские дома, у нас есть подарки для детей. Мы также привезли систему отопления, которая им нужна. Это символический жест с нашей стороны. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать нашу дружбу и солидарность. Если тогда мы помогали пострадавшим людям, то сейчас помогаем семьям, которые с надеждой смотрят в будущее. Отмечая годовщину со дня окончания 44-дневной войны, мы пытаемся построить лучшее мирное будущее".

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Версия на английском языке Ambassador: Israel wants to help restore Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İsrail azad olunan ərazilərin bərpasına kömək etmək istəyir"

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