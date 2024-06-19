Посол Италии прокомментировал вопрос задержек с выдачей виз

Посольство Италии в курсе относительно задержек с выдачей виз.
Как передает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо заявил, комментируя вопрос журналистов.
"Мы в курсе этого вопроса и работаем над ним как в Риме, так и здесь в равной степени. Выясняем суть вопроса в поисках лучшего решения",- сказал дипломат журналистам.
Он отметил, что рост обращений из Азербайджана за визами в Италиию "не может не радовать", поскольку это свидетельство роста интереса к стране.
"Однако, мы тоже недовольны тем, что много времени уходит на ожидание виз. Правда, это нормативы Европейского Союза, а не национального уровня, и мы ничего не можем сделать," - сказал посол.