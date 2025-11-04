Посол Ирана: В ближайшие месяцы на границе откроется новый КПП

В ближайшие месяцы на азербайджано-иранской границе откроется новый контрольно-пропускной пункт (КПП).

Об этом нахчыванскому бюро Report заявил находящийся с визитом в Нахчыване посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу.

Он отметил, что в настоящее время между Ираном и Азербайджаном действуют четыре КПП - Астара, Билясувар, Джульфа и Шахтахты-Полдашт:

"Открытие пятого пункта связано со строительством нового моста в регионе Агбанд-Калала. Работы в данном направлении завершатся к концу декабря текущего года. Ведутся таже подготовительные работы по созданию КПП".

Посол отметил, что с вводом в эксплуатацию данного КПП и моста появятся новые возможности для дальнейшего расширения экономических отношений между Азербайджаном и Ираном, это также упростит связь Нахчывана с другими регионами Азербайджана.