    Посол Ирана в Азербайджане: Я рад, что сбылась моя мечта

    Внешняя политика
    • 11 октября, 2025
    • 16:03
    Посол Ирана в Азербайджане: Я рад, что сбылась моя мечта

    Выяснение судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта, является крайне важным вопросом.

    Об этом в беседе с корреспондентом Report в Зангилане заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчили.

    Дипломат с гордостью подчеркнул восстановление территориальной целостности Азербайджана.

    "Я работаю в Баку уже более трех месяцев. Мы прибыли сюда (в Зангилан - ред.) вместе с участниками конференции, посвященной пропавшим без вести в результате конфликта. Крайне важно выяснить судьбы тех, кто пропал без вести. Члены их семей должны получить информацию об их судьбе", - отметил он.

    Посол также поздравил азербайджанский народ с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета. "Я работал в Баку и в прежние годы. 27 лет назад, находясь в Гейгеле, я смотрел оттуда в сторону Карабаха и думал о том, что когда-нибудь смогу поехать на те земли. Я очень рад, что эта мечта осуществилась", - сказал дипломат.

    Лента новостей